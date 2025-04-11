Вісім дитячих вагонів "Укрзалізниці" вже курсують на шести маршрутах

"Укрзалізниця" у співпраці з ЮНІСЕФ запустила вже вісім модернізованих дитячих вагонів найбільш популярними маршрутами серед українських родин із дітьми. Для маленьких пасажирів передбачено цілий перелік комфортних умов під час подорожі.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

На яких маршрутах курсують дитячі вагони?

Поїзди з дитячими вагонами курсують на таких напрямках:

№15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків — Ясіня;



№17/18 "Сковорода" сполученням Харків — Ужгород;

№17/18 "Сковорода" сполученням Харків — Ужгород; №41/42 Дніпро — Трускавець;



№26/25 Одеса — Ясіня;

№26/25 Одеса — Ясіня; №351/352 Київ — Кишинів;



№81/82 Київ — Ужгород.

Всі вагони модернізовані на власних потужностях "Укрзалізниці". Додаткове облаштування було виконано в колаборації з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Чим оснащені дитячі вагони?

Для маленьких пасажирів передбачено особливе оснащення, зокрема:

пандуси та додаткове освітлення при вході;

кожен маленький пасажир на вході отримує спеціальний браслет, який відповідає тематичному купе з "Іскорками суперсил";

о 20:00 на борту щовечора лунають казки;

коридори оснащені бізібордами з рухомими елементами та дитячими поручнями з м'якою оббивкою для безпечного пересування;

елементами та дитячими поручнями з м'якою оббивкою для безпечного пересування; збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою (захист від падіння);

вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком, спеціальними дитячими накладками на унітаз;

на борту є дитяче меню від Євгена Клопотенка із натуральних українських продуктів;

у вагонах є підігрівачі дитячого харчування;

у кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та розмальовки; пристібний манеж для комфортного сну найменших пасажирів.

Квитки на всі дитячі вагони можна придбати у застосунку "Укрзалізниці" зі спеціальним маркуванням "дитячий", ціна є стандартною, як і для інших фірмових вагонів 1 класу, тобто ніяких доплат за дитячий комфорт. Крім того, проїзд для дітей до 5 років включно є безкоштовним, а дитячі квитки за пільговим тарифом оформлюються для пасажирів, яким не виповнилося 15 років.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на пікові дати Великодніх свят призначила додатковий регіональний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці з 18 по 21 квітня та з 25 по 28 квітня. Поїзд розрахований на 170 місць.