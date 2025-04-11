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Восемь детских вагонов "Укрзализныци" уже курсируют на шести маршрутах
"Укрзализныця" в сотрудничестве с ЮНИСЕФ запустила уже восемь модернизированных детских вагонов по самым популярным маршрутам среди украинских семей с детьми. Для маленьких пассажиров предусмотрен целый список комфортных условий во время путешествия.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
По каким маршрутам курсируют детские вагоны?
Поезда с детскими вагонами курсируют по следующим направлениям:
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№15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;
- №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;
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№41/42 Днепр — Трускавец;
- №26/25 Одесса — Ясиня;
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№351/352 Киев — Кишинев;
- №81/82 Киев — Ужгород.
Все вагоны модернизированы на собственных мощностях "Укрзализныци". Дополнительное обустройство было выполнено в коллаборации с ЮНИСЕФ Украина и при финансовой поддержке правительства Бельгии.
Чем оборудованы детские вагоны?
Для маленьких пассажиров предусмотрено особое оснащение, в частности:
- пандусы и дополнительное освещение у входа;
- каждый маленький пассажир на входе получает специальный браслет, соответствующий тематическому купе с "Искорками суперсил";
- в 20:00 на борту каждый вечер раздаются сказки;
- коридоры оснащены бизибордами с подвижными элементами и детскими перилами с мягкой обивкой для безопасного передвижения;
- увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой (защита от падения);
- туалет оснащен дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком, специальными детскими накладками на унитаз;
- на борту есть детское меню от Евгения Клопотенко из натуральных украинских продуктов;
- в вагонах есть подогреватели детского питания;
- в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для движения, настольная игра и раскраски; пристегивающий манеж для комфортного сна самых маленьких пассажиров.
Билеты на все детские вагоны можно приобрести в приложении "Укрзализныци" со специальной маркировкой "детский", цена стандартная, как и для других фирменных вагонов 1 класса, то есть никаких доплат за детский комфорт. Кроме того, проезд для детей до 5 лет включительно бесплатный, а детские билеты по льготному тарифу оформляются для пассажиров, которым не исполнилось 15 лет.
Напомним, "Укрзализныця" на пиковые даты Пасхальных праздников назначила дополнительный региональный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы с 18 по 21 апреля и с 25 по 28 апреля. Поезд рассчитан на 170 мест.