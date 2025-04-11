Восемь детских вагонов "Укрзализныци" уже курсируют на шести маршрутах

"Укрзализныця" в сотрудничестве с ЮНИСЕФ запустила уже восемь модернизированных детских вагонов по самым популярным маршрутам среди украинских семей с детьми. Для маленьких пассажиров предусмотрен целый список комфортных условий во время путешествия.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По каким маршрутам курсируют детские вагоны?

Поезда с детскими вагонами курсируют по следующим направлениям:

№15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;



№17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;

№17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород; №41/42 Днепр — Трускавец;



№26/25 Одесса — Ясиня;

№26/25 Одесса — Ясиня; №351/352 Киев — Кишинев;



№81/82 Киев — Ужгород.

Все вагоны модернизированы на собственных мощностях "Укрзализныци". Дополнительное обустройство было выполнено в коллаборации с ЮНИСЕФ Украина и при финансовой поддержке правительства Бельгии.

Чем оборудованы детские вагоны?

Для маленьких пассажиров предусмотрено особое оснащение, в частности:

пандусы и дополнительное освещение у входа;

каждый маленький пассажир на входе получает специальный браслет, соответствующий тематическому купе с "Искорками суперсил";

в 20:00 на борту каждый вечер раздаются сказки;

коридоры оснащены бизибордами с подвижными элементами и детскими перилами с мягкой обивкой для безопасного передвижения;

элементами и детскими перилами с мягкой обивкой для безопасного передвижения; увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой (защита от падения);

туалет оснащен дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком, специальными детскими накладками на унитаз;

на борту есть детское меню от Евгения Клопотенко из натуральных украинских продуктов;

в вагонах есть подогреватели детского питания;

в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для движения, настольная игра и раскраски; пристегивающий манеж для комфортного сна самых маленьких пассажиров.

Билеты на все детские вагоны можно приобрести в приложении "Укрзализныци" со специальной маркировкой "детский", цена стандартная, как и для других фирменных вагонов 1 класса, то есть никаких доплат за детский комфорт. Кроме того, проезд для детей до 5 лет включительно бесплатный, а детские билеты по льготному тарифу оформляются для пассажиров, которым не исполнилось 15 лет.

Напомним, "Укрзализныця" на пиковые даты Пасхальных праздников назначила дополнительный региональный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы с 18 по 21 апреля и с 25 по 28 апреля. Поезд рассчитан на 170 мест.