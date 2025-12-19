Запланована подія 2

"Укрзализныця" запустила еще два детских вагона на маршруте Киев — Ясиня

"Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев — Ясиня, который является одним из самых популярных среди путешествующих в Карпаты семей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

У новых вагонов есть уникальный дизайн купе: каждое из них посвящено отдельной локации в Украине. Визуальные элементы знакомят детей с историей мест, а также животным и растительным миром разных регионов.

В частности, в вагонах можно увидеть иллюстрации, посвященные Аджигольскому маяку на Херсонщине и его природному окружению.

Как и в других детских вагонах "Укрзализныци", здесь предусмотрено все необходимое для путешествий с малышами: детская постель, подогреватели для бутылочек, манежи, пеленальные столики, специальные ступени и накладки для туалетов.

Для досуга детей во время поездки вагоны оборудованы бизибордами, раскрасками, цветными карандашами и книгами, в том числе шрифтом Брайля.

На разных маршрутах курсируют 10 детских вагонов. В "Укрзализныце" сообщают, что в 2026 году планируют запустить новые вагоны этого типа, чтобы еще больше детей могли путешествовать по железной дороге с комфортом.

Напомним, в августе 2024 года "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16.

Автор:
Татьяна Гойденко