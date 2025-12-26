- Категория
"3000 км по Украине": по программе уже приобретено 40 тысяч билетов
Уже 40 тысяч билетов приобрели украинцы по программе "3000 км Украины". Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены на маршрутах в прифронтовые общины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
Самые популярные маршруты включают в себя:
- Фастов – Конотоп;
- Одесса – Запорожье;
- Киев/Жмеринка – Шостка;
- Запорожье – Львов;
- Сумы – Рахов.
Программа является частью инициированной президентом Украины программы "Зимняя поддержка". Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци.
Цель программы – поддержка людей в общинах вблизи линии фронта и более равномерное распределение пассажиропотока, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы железной дороги. Для реализации программы не привлекаются дополнительные денежные средства государственного бюджета.
В дальнейшем планируется расширение программы на всю страну. В непиковые периоды Укрзализныця сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц, что создает условия для доступных путешествий и уменьшает нагрузку на пиковые перевозки.
Напомним, программа стартовала 3 декабря в 10:00 в приложении "Укрзализныци". Отправиться в путешествие можно было уже с пятницы 5 декабря.