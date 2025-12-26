- Категорія
"3000 км Україною": за програмою вже придбано 40 тисяч квитків
Вже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою "3000 км Україною". Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені на маршрутах до прифронтових громад.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
Найпопулярніші маршрути включають:
- Фастів – Конотоп;
- Одеса – Запоріжжя;
- Київ/Жмеринка – Шостка;
- Запоріжжя – Львів;
- Суми – Рахів.
Програма є частиною ініційованої президентом України програми "Зимова підтримка". Квитки можна придбати через застосунок Укрзалізниці.
Мета програми — підтримка людей у громадах поблизу лінії фронту та більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, що дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси залізниці. Для реалізації програми не залучаються додаткові кошти державного бюджету.
У подальшому планується розширення програми на всю країну. У непікові періоди Укрзалізниця зможе пропонувати близько 250 тисяч місць на місяць, що створює умови для доступних подорожей та зменшує навантаження на пікові перевезення.
Нагадаємо, програма стартувала 3 грудня о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці". Вирушити в подорож можна було вже з п'ятниці 5 грудня.