"3000 км Україною": за програмою вже придбано 40 тисяч квитків

Вже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою "3000 км Україною". Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені на маршрутах до прифронтових громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Найпопулярніші маршрути включають:

Фастів – Конотоп;

Одеса – Запоріжжя;

Київ/Жмеринка – Шостка;

Запоріжжя – Львів;

Суми – Рахів.

Програма є частиною ініційованої президентом України програми "Зимова підтримка". Квитки можна придбати через застосунок Укрзалізниці.

Мета програми — підтримка людей у громадах поблизу лінії фронту та більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, що дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси залізниці. Для реалізації програми не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

У подальшому планується розширення програми на всю країну. У непікові періоди Укрзалізниця зможе пропонувати близько 250 тисяч місць на місяць, що створює умови для доступних подорожей та зменшує навантаження на пікові перевезення.

Нагадаємо, програма стартувала 3 грудня о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці". Вирушити в подорож можна було вже з п'ятниці 5 грудня.