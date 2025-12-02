Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"3000 км Україною": коли і на які поїзди можна отримати безкоштовні квитки

Укрзалізниця, потяг, вагон
5 тисяч ВПО підтвердили статус у застосунку "Укрзалізниці" / УЗ / Укрзалізниця

В Україні стартує програма "3000 км Україною".  У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Вже 3 грудня о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох безкоштовних подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

На початковому етапі програма "3000 км Україною" зосереджена на маршрутах, що ведуть до та з прифронтових громад. Вона дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових регіонів переїхати на зимовий період в інші області.

Бонусні кілометри не обов'язково використовувати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року. Символічна відстань у 3000 км дорівнює подорожі залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і зворотньо — це найдовший маршрут в Україні.

Фінансове забезпечення програми

Важливо, що на цю програму не виділяються додаткові кошти з державного бюджету. Рішення уряду передбачає компенсатори, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті, щоб "Укрзалізниця" отримала додатковий дохід.

Держава також працює над механізмом, який у І кварталі 2026 року компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень, що є важливим кроком для стабільної роботи залізниці під час війни.

Як скористатися безкоштовними кілометрами?

Отримати безкоштовні квитки можна на вільні місця у непікові періоди. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас), натомість пропонує місця у:

  • вагонах плацкарт та купе; 
  • регіональних поїздах; 
  • 2 класі "Інтерсіті".

Покрокова інструкція для оформлення:

  1. Завантажте або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою системи "Дія.Підпис". 
  2. Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі. 
  3. Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.

Доступні маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ); 
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів; 
  • №109/110 Львів – Миколаїв; 
  • №115/116 Суми – Київ; 
  • №121/122 Миколаїв – Київ;  
  • №127/128 Львів – Запоріжжя; 
  • №141/142  Івано-Франківськ – Чернігів; 
  • №143/144 Суми – Рахів; 
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя; 
  • №45/44 Харків – Ужгород; 
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево; 
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя; 
  • №53/54 Дніпро – Одеса; 
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ; 
  • №773/774 Київ – Конотоп; 
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя; 
  • № 886/888 Фастів – Чернігів; 
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня; 
  • №17/18 Харків – Ужгород; 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ; 
  • №723/722 Харків – Київ; 
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", — зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, на початку листопда повідомлялося, що програму безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" запустять з 1 грудня

Автор:
Тетяна Ковальчук