- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"3000 км Україною": коли і на які поїзди можна отримати безкоштовні квитки
В Україні стартує програма "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Вже 3 грудня о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох безкоштовних подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
На початковому етапі програма "3000 км Україною" зосереджена на маршрутах, що ведуть до та з прифронтових громад. Вона дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових регіонів переїхати на зимовий період в інші області.
Бонусні кілометри не обов'язково використовувати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року. Символічна відстань у 3000 км дорівнює подорожі залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і зворотньо — це найдовший маршрут в Україні.
Фінансове забезпечення програми
Важливо, що на цю програму не виділяються додаткові кошти з державного бюджету. Рішення уряду передбачає компенсатори, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті, щоб "Укрзалізниця" отримала додатковий дохід.
Держава також працює над механізмом, який у І кварталі 2026 року компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень, що є важливим кроком для стабільної роботи залізниці під час війни.
Як скористатися безкоштовними кілометрами?
Отримати безкоштовні квитки можна на вільні місця у непікові періоди. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.
Програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас), натомість пропонує місця у:
- вагонах плацкарт та купе;
- регіональних поїздах;
- 2 класі "Інтерсіті".
Покрокова інструкція для оформлення:
- Завантажте або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою системи "Дія.Підпис".
- Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі.
- Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.
Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.
Доступні маршрути
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;
- №109/110 Львів – Миколаїв;
- №115/116 Суми – Київ;
- №121/122 Миколаїв – Київ;
- №127/128 Львів – Запоріжжя;
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
- №143/144 Суми – Рахів;
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
- №45/44 Харків – Ужгород;
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
- №51/52 Одеса – Запоріжжя;
- №53/54 Дніпро – Одеса;
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
- №773/774 Київ – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів – Чернігів;
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ;
- №723/722 Харків – Київ;
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", — зазначили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, на початку листопда повідомлялося, що програму безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" запустять з 1 грудня