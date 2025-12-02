"3000 км Україною": коли і на які поїзди можна отримати безкоштовні квитки

В Україні стартує програма "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Вже 3 грудня о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох безкоштовних подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

На початковому етапі програма "3000 км Україною" зосереджена на маршрутах, що ведуть до та з прифронтових громад. Вона дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових регіонів переїхати на зимовий період в інші області.

Бонусні кілометри не обов'язково використовувати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року. Символічна відстань у 3000 км дорівнює подорожі залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і зворотньо — це найдовший маршрут в Україні.

Фінансове забезпечення програми

Важливо, що на цю програму не виділяються додаткові кошти з державного бюджету. Рішення уряду передбачає компенсатори, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті, щоб "Укрзалізниця" отримала додатковий дохід.

Держава також працює над механізмом, який у І кварталі 2026 року компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень, що є важливим кроком для стабільної роботи залізниці під час війни.

Як скористатися безкоштовними кілометрами?

Отримати безкоштовні квитки можна на вільні місця у непікові періоди. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас), натомість пропонує місця у:

вагонах плацкарт та купе;

регіональних поїздах;

2 класі "Інтерсіті".

Покрокова інструкція для оформлення:

Завантажте або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою системи "Дія.Підпис". Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі. Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.

Доступні маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

Івано-Франківськ – Чернігів; №143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", — зазначили в "Укрзалізниці".

