"3000 км по Украине": когда и на какие поезда можно получить бесплатные билеты

Укрзализныця, поезд, вагон
5 тысяч ВПЛ подтвердили статус в приложении "Укрзализныци"/УЗ / Укрзалізниця

В Украине стартует программа "3000 км по Украине". В декабре инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах ко всем прифронтовым регионам. Уже 3 декабря в 10.00 в приложении "Укрзализныци" можно будет оформить до четырех бесплатных путешествий суммарно на 3000 километров. Отправиться в путешествие можно уже с пятницы 5 декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

На начальном этапе программа "3000 км по Украине" сосредоточена на маршрутах, ведущих к и из прифронтовых общин. Она позволит семьям посетить близких у линии фронта или жителям прифронтовых регионов переехать на зимний период в другие области.

Бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года. Символическое расстояние в 3000 км равно путешествию по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный маршрут в Украине.

Финансовое обеспечение программы

Важно, что на данную программу не выделяются дополнительные средства из государственного бюджета. Решение правительства предусматривает компенсаторы, в частности, динамическое ценообразование в премиум-сегменте, чтобы "Укрзализныця" получила дополнительный доход.

Государство также работает над механизмом, который в I квартале 2026 будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок, что является важным шагом для стабильной работы железной дороги во время войны.

Как пользоваться бесплатными километрами?

Получить бесплатные билеты можно на свободные места в непиковые периоды. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик.

Программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс), а предлагает места в:

  • вагонах плацкарт и купе;
  • региональных поездах;
  • 2 класса "Интерсити".

Пошаговая инструкция по оформлению:

  1. Загрузите или обновите приложение "Укрзализныци". Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью системы "Действие. Подпись".
  2. Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие" - и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.
  3. Выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании километры автоматически спишутся с бонусного счета.

Отправиться в путешествие можно уже с пятницы 5 декабря.

Доступные маршруты

В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

  • №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
  • №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
  • №109/110 Львов – Николаев;
  • №115/116 Сумы – Киев;
  • №121/122 Николаев – Киев;  
  • №127/128 Львов – Запорожье;
  • №141/142   Ивано-Франковск – Чернигов;
  • №143/144 Сумы – Рахов;
  • №39/40 Солотвино – Запорожье;
  • №45/44 Харьков – Ужгород;
  • №47/48 Запорожье – Мукачево;
  • №51/52 Одесса – Запорожье;
  • №53/54 Днепр – Одесса;
  • №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
  • №773/774 Киев – Конотоп;
  • №87/88 Ковель – Запорожье;
  • № 886/888 Фастов – Чернигов;
  • №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

  • №15/16 Харьков – Ясиня;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

  • №719/720 Харьков – Киев;
  • №723/722 Харьков – Киев;
  • №731/732 Запорожье – Киев.

"Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года", — отметили в "Укрзализныце".

Напомним, в начале ноября сообщалось, что программу бесплатных перевозок по железной дороге "УЗ-3000" запустят с 1 декабря

Автор:
Татьяна Ковальчук