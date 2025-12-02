"3000 км по Украине": когда и на какие поезда можно получить бесплатные билеты

В Украине стартует программа "3000 км по Украине". В декабре инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах ко всем прифронтовым регионам. Уже 3 декабря в 10.00 в приложении "Укрзализныци" можно будет оформить до четырех бесплатных путешествий суммарно на 3000 километров. Отправиться в путешествие можно уже с пятницы 5 декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

На начальном этапе программа "3000 км по Украине" сосредоточена на маршрутах, ведущих к и из прифронтовых общин. Она позволит семьям посетить близких у линии фронта или жителям прифронтовых регионов переехать на зимний период в другие области.

Бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года. Символическое расстояние в 3000 км равно путешествию по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный маршрут в Украине.

Финансовое обеспечение программы

Важно, что на данную программу не выделяются дополнительные средства из государственного бюджета. Решение правительства предусматривает компенсаторы, в частности, динамическое ценообразование в премиум-сегменте, чтобы "Укрзализныця" получила дополнительный доход.

Государство также работает над механизмом, который в I квартале 2026 будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок, что является важным шагом для стабильной работы железной дороги во время войны.

Как пользоваться бесплатными километрами?

Получить бесплатные билеты можно на свободные места в непиковые периоды. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик.

Программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс), а предлагает места в:

вагонах плацкарт и купе;

региональных поездах;

2 класса "Интерсити".

Пошаговая инструкция по оформлению:

Загрузите или обновите приложение "Укрзализныци". Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью системы "Действие. Подпись". Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие" - и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия. Выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании километры автоматически спишутся с бонусного счета.

Доступные маршруты

В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

Ивано-Франковск – Чернигов; №143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

"Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года", — отметили в "Укрзализныце".

Напомним, в начале ноября сообщалось, что программу бесплатных перевозок по железной дороге "УЗ-3000" запустят с 1 декабря