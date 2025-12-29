Запланована подія 2

"Укрзалізниця" продовжила маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" до Рахова

Рахів
Вокзал у Рахові.Фото:rakhiv-rda.gov.ua

 "Укрзалізниця" продовжила маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня до Рахова із зупинкою на станції Кваси.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Рахів, що на Закарпатті є найвисокогірнішим містом в Україні, а Кваси відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям.

В УЗ нагадали, що окрім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова також продовжують курсувати поїзди №143/144 Суми — Рахів, №55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.

Нещодавно "Укрзалізниця" переобладнала ще два вагони під дитячі та включила їх до складу поїзда №95/96 Київ — Ясіня, який є одним із найпопулярніших серед родин, що подорожують до Карпат.

Скільки флагманських поїздів в Україні

Нещодавно поїзд №1/2, що сполучає Харків і Ворохту, став флагманським потягом "Укрзалізниці" та отримав нову назву — "Єдність".

"Єдність" став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Наразі в експлуатації перебувають також такі потяги:

  • №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";
  •  №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";
  •  №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";
  •  №91/92 Київ – Львів "Леополіс";
  •  №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";
  •  №7/8 Київ – Чернівці "Буковина";
  •  №95/96 Київ – Рахів "Гуцульщина";
  • №1/2 Харків - Ворохта "Єдність".

Про флагманські поїзди

Флагманські поїзди оснащені новими та капітально відремонтованими вагонами купе і люкс, вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе і тривожними кнопками.

За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу. В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на період Різдвяних та Новорічних свят призначила 16 додаткових поїздів. Пріоритет традиційно було надано карпатському напрямку.

Автор:
Світлана Манько