"Укрзалізниця" продовжила маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" до Рахова

"Укрзалізниця" продовжила маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня до Рахова із зупинкою на станції Кваси.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Рахів, що на Закарпатті є найвисокогірнішим містом в Україні, а Кваси відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям.

В УЗ нагадали, що окрім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова також продовжують курсувати поїзди №143/144 Суми — Рахів, №55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.

Нещодавно "Укрзалізниця" переобладнала ще два вагони під дитячі та включила їх до складу поїзда №95/96 Київ — Ясіня, який є одним із найпопулярніших серед родин, що подорожують до Карпат.

Скільки флагманських поїздів в Україні

Нещодавно поїзд №1/2, що сполучає Харків і Ворохту, став флагманським потягом "Укрзалізниці" та отримав нову назву — "Єдність".

"Єдність" став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Наразі в експлуатації перебувають також такі потяги:

№15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";

№17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";

№91/92 Київ – Львів "Леополіс";

№105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";

№7/8 Київ – Чернівці "Буковина";

№95/96 Київ – Рахів "Гуцульщина";

№1/2 Харків - Ворохта "Єдність".

Про флагманські поїзди

Флагманські поїзди оснащені новими та капітально відремонтованими вагонами купе і люкс, вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе і тривожними кнопками.

За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу. В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на період Різдвяних та Новорічних свят призначила 16 додаткових поїздів. Пріоритет традиційно було надано карпатському напрямку.