Поїзд Харків – Ворохта отримав нову назву та став флагманським: що відомо

Поїзд №1/2, що сполучає Харків і Ворохту, став флагманським потягом “Укрзалізниці” та отримав нову назву — "Єдність".

Про це інформує пресслужба УЗ.

Флагманські поїзди: комфорт та швидкість

До переліку гарантованих опцій цього флагманського потяга увійдуть:

Купейні вагони, відновлені після капітального ремонту, з вакуумними туалетами, кондиціонерами та розетками в купе, а також нові вагони СВ;

Вбиральні, приведені до сучасного стандарту, з дозаторами мила та накладками на унітази;

Фірмове найменування та логотип, які відображають історію потяга та маршруту.

Під час відправлення потяг звучатиме пісня "Заповіт" українського співака та військовослужбовця YARMAK.

Розклад поїзда:

Поїзд №1/2 Харків — Ворохта відправляється з Харкова кожні два дні о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59;

У зворотному напрямку: відправлення з Ворохти кожні два дні о 16:31, прибуття до Харкова — об 11:27.

Скільки флагманських поїздів в Україні

"Єдність" став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Наразі в експлуатації перебувають також такі потяги:

№15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";

№17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";

№91/92 Київ – Львів "Леополіс";

№105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";

№7/8 Київ – Чернівці "Буковина";

№95/96 Київ – Рахів "Гуцульщина".

Про флагманські поїзди

Флагманські поїзди оснащені новими та капітально відремонтованими вагонами купе і люкс, вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе і тривожними кнопками.

За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу. В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.