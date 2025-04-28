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Поїзд Харків – Ворохта отримав нову назву та став флагманським: що відомо
Поїзд №1/2, що сполучає Харків і Ворохту, став флагманським потягом “Укрзалізниці” та отримав нову назву — "Єдність".
Про це інформує пресслужба УЗ.
Флагманські поїзди: комфорт та швидкість
До переліку гарантованих опцій цього флагманського потяга увійдуть:
- Купейні вагони, відновлені після капітального ремонту, з вакуумними туалетами, кондиціонерами та розетками в купе, а також нові вагони СВ;
- Вбиральні, приведені до сучасного стандарту, з дозаторами мила та накладками на унітази;
- Фірмове найменування та логотип, які відображають історію потяга та маршруту.
Під час відправлення потяг звучатиме пісня "Заповіт" українського співака та військовослужбовця YARMAK.
Розклад поїзда:
- Поїзд №1/2 Харків — Ворохта відправляється з Харкова кожні два дні о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59;
- У зворотному напрямку: відправлення з Ворохти кожні два дні о 16:31, прибуття до Харкова — об 11:27.
Скільки флагманських поїздів в Україні
"Єдність" став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Наразі в експлуатації перебувають також такі потяги:
- №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";
- №91/92 Київ – Львів "Леополіс";
- №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";
- №7/8 Київ – Чернівці "Буковина";
- №95/96 Київ – Рахів "Гуцульщина".
Про флагманські поїзди
Флагманські поїзди оснащені новими та капітально відремонтованими вагонами купе і люкс, вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе і тривожними кнопками.
За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу. В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.