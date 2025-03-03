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Поїзд Київ – Рахів отримав нову назву та став флагманським: зміни для пасажирів
Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським та отримав назву "Гуцульщина".
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Флагманські поїзди: комфорт та швидкість
У переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:
- нові або модернізовані вагони (випущені після 2021 року), оснащені зручностями, такими як вакуумні туалети, кондиціонери, розетки та регулювання освітлення, а також розетки в купе;
- вбиральні, приведені до сучасних стандартів, з дозаторами мила та накладками на унітази;
- фірмова назва та логотип, що відображають історію поїзда та маршруту.
Опційно флагманський поїзд може бути обладнаний такими додатковими елементами:
- системою безпеки, що включає відеонагляд у коридорі вагона, звукову сигналізацію та тривожні кнопки в купе;
- сповивальними столиками в деяких нових вагонах та мобільними дитячими манежами;
- інклюзивним вагоном з пандусами для зручності пасажирів з обмеженими можливостями;
- ігротекою на борту для розваги дітей
Який розклад руху
- Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває до Рахова о 09:50.
- У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до Києва о 10:01.
Скільки флагманських поїздів в Україні
Зазначається, що "Гуцульщина" – це вже сьомий флагманський поїзд "Укрзалізниці".
Наразі також курсують:
- №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас".
- №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода".
- №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав".
- №91/92 Київ – Львів "Леополіс".
- №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець".
- №7/8 Київ – Чернівці "Буковина".
Про флагманські поїзди
Флагманські поїзди оснащені новими та капітально відремонтованими вагонами купе і люкс, вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе і тривожними кнопками.
За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу. В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.