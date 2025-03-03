Поїзд Київ – Рахів отримав нову назву та став флагманським: зміни для пасажирів

Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським та отримав назву "Гуцульщина".

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Флагманські поїзди: комфорт та швидкість

У переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:

нові або модернізовані вагони (випущені після 2021 року), оснащені зручностями, такими як вакуумні туалети, кондиціонери, розетки та регулювання освітлення, а також розетки в купе;

вбиральні, приведені до сучасних стандартів, з дозаторами мила та накладками на унітази;

фірмова назва та логотип, що відображають історію поїзда та маршруту.

Опційно флагманський поїзд може бути обладнаний такими додатковими елементами:

системою безпеки, що включає відеонагляд у коридорі вагона, звукову сигналізацію та тривожні кнопки в купе;

сповивальними столиками в деяких нових вагонах та мобільними дитячими манежами;

інклюзивним вагоном з пандусами для зручності пасажирів з обмеженими можливостями;

ігротекою на борту для розваги дітей

Який розклад руху

Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває до Рахова о 09:50.

У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до Києва о 10:01.

Скільки флагманських поїздів в Україні

Зазначається, що "Гуцульщина" – це вже сьомий флагманський поїзд "Укрзалізниці".

Наразі також курсують:

№15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас".

№17/18 Харків – Ужгород "Сковорода".

№79/80 Дніпро – Львів "Січеслав".

№91/92 Київ – Львів "Леополіс".

№105/106 Київ – Одеса "Чорноморець".

№7/8 Київ – Чернівці "Буковина".

Про флагманські поїзди

Флагманські поїзди оснащені новими та капітально відремонтованими вагонами купе і люкс, вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе і тривожними кнопками.

За інформацією "Укрзалізниці", ціна залишається незмінною та відповідає тарифам на вагони аналогічного класу. В додатку можна легко знайти флагманський поїзд завдяки відповідному маркуванню.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.