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Поезд Киев – Рахов получил новое название и стал флагманским: изменения для пассажиров
Поезд №95/96 Киев – Рахов стал флагманским и получил название "Гуцульщина".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Флагманские поезда: комфорт и быстрота
В списке гарантированных опций этого флагманского поезда будут:
- новые или модернизированные вагоны (выпущенные после 2021 года), оснащенные удобствами, такими как вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки и регулировка освещения, а также розетки в купе;
- туалеты, приведенные к современным стандартам, с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип, отражающие историю поезда и маршрута.
Опционально флагманский поезд может быть оборудован следующими дополнительными элементами:
- системой безопасности, включающей видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковую сигнализацию и тревожные кнопки в купе;
- пеленающими столиками в некоторых новых вагонах и мобильными детскими манежами;
- инклюзивным вагоном с пандусами для удобства пассажиров с ограниченными возможностями;
- игротекой на борту для развлечения детей
Какое расписание движения
- Поезд №95/96 Киев – Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Рахов в 09:50.
- В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в Киев в 10:01.
Сколько флагманских поездов в Украине
Отмечается, что "Гуцульщина" – это уже седьмой флагманский поезд "Укрзализныци".
Также курсируют:
- №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас".
- №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода".
- №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав".
- №91/92 Киев – Львов "Леополис".
- №105/106 Киев – Одесса "Черноморец".
- №7/8 Киев – Черновцы "Буковина".
О флагманских поездах
Флагманские поезда оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.
За информацией "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.
Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.