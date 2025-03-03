Поезд Киев – Рахов получил новое название и стал флагманским: изменения для пассажиров

Поезд №95/96 Киев – Рахов стал флагманским и получил название "Гуцульщина".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Флагманские поезда: комфорт и быстрота

В списке гарантированных опций этого флагманского поезда будут:

новые или модернизированные вагоны (выпущенные после 2021 года), оснащенные удобствами, такими как вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки и регулировка освещения, а также розетки в купе;

туалеты, приведенные к современным стандартам, с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип, отражающие историю поезда и маршрута.

Опционально флагманский поезд может быть оборудован следующими дополнительными элементами:

системой безопасности, включающей видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковую сигнализацию и тревожные кнопки в купе;

пеленающими столиками в некоторых новых вагонах и мобильными детскими манежами;

инклюзивным вагоном с пандусами для удобства пассажиров с ограниченными возможностями;

игротекой на борту для развлечения детей

Какое расписание движения

Поезд №95/96 Киев – Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Рахов в 09:50.

отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Рахов в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в Киев в 10:01.

Сколько флагманских поездов в Украине

Отмечается, что "Гуцульщина" – это уже седьмой флагманский поезд "Укрзализныци".

Также курсируют:

№15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас".

№17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода".

№79/80 Днепр – Львов "Сичеслав".

№91/92 Киев – Львов "Леополис".

№105/106 Киев – Одесса "Черноморец".

№7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

О флагманских поездах

Флагманские поезда оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.

За информацией "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.