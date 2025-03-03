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Поезд Киев – Рахов получил новое название и стал флагманским: изменения для пассажиров

Поезд Киев – Рахов получил новое название и стал флагманским: изменения для пассажиров
"Гуцульщина" – это уже седьмой флагманский поезд "Укрзализныци".

Поезд №95/96 Киев – Рахов стал флагманским и получил название "Гуцульщина".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Флагманские поезда: комфорт и быстрота

В списке гарантированных опций этого флагманского поезда будут:

  • новые или модернизированные вагоны (выпущенные после 2021 года), оснащенные удобствами, такими как вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки и регулировка освещения, а также розетки в купе;
  • туалеты, приведенные к современным стандартам, с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
  • фирменное название и логотип, отражающие историю поезда и маршрута.

Опционально флагманский поезд может быть оборудован следующими дополнительными элементами:

  • системой безопасности, включающей видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковую сигнализацию и тревожные кнопки в купе;
  • пеленающими столиками в некоторых новых вагонах и мобильными детскими манежами;
  • инклюзивным вагоном с пандусами для удобства пассажиров с ограниченными возможностями;
  • игротекой на борту для развлечения детей

Какое расписание движения

  • Поезд №95/96 Киев – Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Рахов в 09:50.
  • В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в Киев в 10:01.

Сколько флагманских поездов в Украине

Отмечается, что "Гуцульщина" – это уже седьмой флагманский поезд "Укрзализныци".

Также курсируют:

  • №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас".
  • №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода".
  • №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав".
  • №91/92 Киев – Львов "Леополис".
  • №105/106 Киев – Одесса "Черноморец".
  • №7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

О флагманских поездах

Флагманские поезда оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.

За информацией "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.

Автор:
Ольга Опенько