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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период весенних выходных

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период весенних выходных
Фото: УЗ

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период весенних выходных в западную Украину, чтобы обеспечить комфортные поездки пассажирам.

Об этом говорится в сообщении УЗ.

Поезд №213/214 Киев-Ясиня отправится из столицы 8 марта в 23:00 и прибудет в Ясину 9 марта в 14:17. В обратном направлении поезд отправится 9 марта в 18.05 и прибудет в Киев 10 марта в 09.18.

Маршрут предусматривает остановки во Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Ворохте. В составе поезда предусмотрены плацкартные и купейные вагоны.

Скоростной поезд "Интерсити" №777/778 Киев — Львов совершит дополнительные рейсы 7, 8 и 9 марта. Отправление из Киева запланировано на 06:51, а прибытие во Львов – на 13:23.

В обратном направлении поезд отправится из Львова в 14:10 и прибудет в Киев в 21:04. Поезд будет курсировать на двухэтажном электропоезде Skoda.

"Укрзализныця" рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и покупать билеты через официальный сайт или мобильное приложение.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 февраля уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Автор:
Татьяна Гойденко