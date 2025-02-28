"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на період весняних вихідних до західної України, щоб забезпечити комфортні подорожі пасажирам.

Про це йдеться в повідомленні УЗ.

Поїзд №213/214 Київ — Ясіня вирушить зі столиці 8 березня о 23:00 та прибуде до Ясіні 9 березня о 14:17. У зворотному напрямку поїзд відправиться 9 березня о 18:05 і прибуде до Києва 10 березня о 09:18.

Маршрут передбачає зупинки у Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові-Буковелі та Ворохті. У складі поїзда передбачені плацкартні та купейні вагони.

Швидкісний поїзд "Інтерсіті" №777/778 Київ — Львів здійснить додаткові рейси 7, 8 та 9 березня. Відправлення з Києва заплановане на 06:51, а прибуття до Львова – на 13:23.

У зворотному напрямку поїзд вирушить зі Львова о 14:10 та прибуде до Києва о 21:04. Поїзд курсуватиме на двоповерховому електропоїзді Skoda.

"Укрзалізниця" рекомендує пасажирам заздалегідь планувати свої поїздки та купувати квитки через офіційний сайт або мобільний застосунок.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.