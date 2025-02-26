Військові придбали 10 тис. залізничних квитків через застосунок Армія+

Українські захисники придбали 10 тисяч залізничних квитків зі спецрезерву в застосунку Армія+. За даними АТ "Укрзалізниця", найпопулярнішими напрямками були Київ та прифронтові міста, зокрема Харків та Краматорськ.

Про це повідомила пресслужба компаніїї.

Залізничні квитки зі спецрезерву для захисників можна придбати в застосунку Армія+ завдяки національній програмі підтримки військовослужбовців Плюси.

"За цей час близько 5800 пасажирів скористалися сервісом, подорожуючи поїздами Укрзалізниці, а загальна кількість користувачів, які заходили на сервіс, сягнула 60 000 з моменту запуску програми", йдеться у повідомленні компанії.

При цьому зберігається статистика щодо термінів викупу квитків зі спецрезерву — 32% квитків купується в день відправлення поїзда, ще 26% — за день до відправлення.

Перелік найпопулярніших маршрутів за кількістю придбаних квитків також лишається незмінним. Найбільший пасажиропотік спостерігається в напрямках до або з найбільших прифронтових міст, а саме:

Запоріжжя — Київ та у зворотному напрямку;

Харків — Київ та назад;

Краматорськ — Київ.

Нагадаємо, з 27 лютого в Україні стартує перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Продаж квитків на новий дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ – Кишинів розпочався 21 лютого. Спеціальний вагон повністю сертифікований і має ряд зручностей для маленьких пасажирів.