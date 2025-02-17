"Укрзалізниця" змінила правила проведення закупівель

"Укрзалізниця" більше не застосовуватиме при закупівлях вимоги щодо залізничного призначення продукції та суттєво обмежує перелік номенклатур товарів, що підлягають інспекторському контролю.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що багато років приблизно чверть всієї номенклатури, що її купувала компанія, мала позначку "продукція залізничного призначення", що вимагало проходження спеціальної процедури постановки на виробництво.

В УЗ підкреслюють, що це суттєво ускладнювало участь у тендерах для більшості виробників та постачальників, а також створювало значні корупційні ризики.

Що зміниться

Як наголошують в УЗ, тепер перелік продукції, яка вимагатиме інспекторського контролю, скорочено до 47 найменувань.

"І тільки цей перелік буде підпадати під необхідність здійснення постановки на виробництво. До всієї іншої номенклатури ці вимоги більше застосовуватися не будуть", - пояснює директор із закупівель АТ "Укрзалізниця" Олександр Наход.

Він додає, що це суттєво спрощує для багатьох постачальників участь у тендерних процедурах компанії.

"По суті, для переважної більшості позицій ми перенесли етап контролю якості з кваліфікації учасників вже на стадію поставки, оскільки насамперед нас цікавлять не довідки, якими штучно обмежували конкуренцію, а якість поставленої нам продукції", – уточнює Наход.

За його словами, новий перелік продукції, що підлягає постановці на виробництво та інспекторському контролю, буде оприлюднено на сайті компанії.

Також протягом найближчих тижнів будуть внесені зміни до стандартної тендерної документації та почнуться оголошення зі зміненими вимогами по конкретних предметах закупівлі. Наступним кроком буде значне скорочення переліку продукції, що вимагає умовного номера.

"Зменшення вимог до учасників та посилення вхідного контролю з боку АТ "Укрзалізниця" спростить участь у тендерних процедурах, підвищить конкуренцію в торгах та забезпечить необхідну якість – і це дійсно важливий крок до відкритого конкурентного ринку якісної продукції для залізничної галузі", - підсумували в УЗ.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оголосила про закупівлю 940 наборів сонцезахисних штор для пасажирських вагонів на загальну суму близько 7 млн грн. Тендер викликав резонансу у суспільстві, адже вартість одного комплекту штор становить близько 7450 грн, що викликало неабияке здивування.