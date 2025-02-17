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"Укрзализныця" изменила правила проведения закупок

Укрзализныця
Фото: Facebook-страница "Укрзализныцы"

" Укрзализныця " больше не будет применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции и существенно ограничивает перечень номенклатур товаров, подлежащих инспекторскому контролю.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что многие годы примерно четверть всей номенклатуры, которую покупала компания, имела отметку "продукция железнодорожного назначения", что требовало прохождения специальной процедуры постановки на производство.

В УЗ подчеркивают, что это значительно усложняло участие в тендерах для большинства производителей и поставщиков, а также создавало значительные коррупционные риски.

Что изменится

Как отмечают в УЗ, теперь перечень продукции, требующей инспекторского контроля, сокращен до 47 наименований.

"И только этот перечень будет подпадать под необходимость осуществления постановки на производство. Ко всей другой номенклатуре эти требования больше применяться не будут", — объясняет директор по закупкам АО "Укрзализныця" Александр Наход.

Он добавляет, что это упрощает для многих поставщиков участие в тендерных процедурах компании.

"По сути, для подавляющего большинства позиций мы перенесли этап контроля качества по квалификации участников уже на стадию поставки, поскольку, прежде всего, нас интересуют не справки, которыми искусственно ограничивали конкуренцию, а качество поставленной нам продукции", — уточняет Наход.

По его словам, новый перечень продукции, подлежащий постановке на производство и инспекторскому контролю, будет обнародован на сайте компании.

Также в ближайшие недели будут внесены изменения в стандартную тендерную документацию и начнутся объявления с измененными требованиями по конкретным предметам закупки. Следующим шагом будет значительное сокращение перечня продукции, требующей условного номера.

"Уменьшение требований к участникам и усиление входного контроля со стороны АО "Укрзализныця" упростит участие в тендерных процедурах, повысит конкуренцию в торгах и обеспечит необходимое качество – и это действительно важный шаг к открытому конкурентному рынку качественной продукции для железнодорожной отрасли", — подытожили в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила о закупке 940 наборов солнцезащитных штор для пассажирских вагонов на общую сумму около 7 млн. грн. Тендер вызвал резонанса в обществе, ведь стоимость одного комплекта штор составляет около 7450 грн, что вызвало изумление.

Автор:
Светлана Манько