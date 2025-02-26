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Военные приобрели 10 тыс. ж/д билеты через приложение Армия+

вагон
Железнодорожные билеты из спецрезерва защитники могут приобрести в приложении Армия+. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Украинские защитники приобрели 10 тысяч железнодорожных билетов из спецрезерва в приложении Армия+. По данным АО " Укрзализніця ", самыми популярными направлениями были Киев и прифронтовые города, в частности, Харьков и Краматорск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Железнодорожные билеты из спецрезерва для защитников можно приобрести в приложении Армия+ благодаря национальной программе поддержки военнослужащих Плюсы.

"За это время около 5800 пассажиров воспользовались сервисом, путешествуя на поездах Укрзализниці, а общее количество пользователей, заходивших на сервис, достигло 60 000 с момента запуска программы", — говорится в сообщении компании.

При этом сохраняется статистика по срокам выкупа билетов из спецрезерва – 32% билетов покупается в день отправления поезда, еще 26% – за день до отправления.

Список самых популярных маршрутов по количеству приобретенных билетов также остается неизменным. Наибольший пассажиропоток наблюдается в направлениях в или из крупнейших прифронтовых городов, а именно:

  • Запорожье — Киев и в обратном направлении;
  • Харьков — Киев и обратно;
  • Краматорск — Киев.

Напомним, с 27 февраля в Украине стартует первый детский вагон в международном сообщении. Продажа билетов на новый детский вагон в составе поезда №351 Киев – Кишинев началась 21 февраля. Специальный вагон полностью сертифицирован и имеет ряд удобств для маленьких пассажиров.

Автор:
Татьяна Ковальчук