Поезд Харьков – Ворохта получил новое название и стал флагманским: что известно

Поезд №1/2, соединяющий Харьков и Ворохту, стал флагманским поездом "Укрзализныци" и получил новое название — "Единство".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Флагманские поезда: комфорт и скорость

В список гарантированных опций этого флагманского поезда войдут:

Купейные вагоны, восстановленные после капитального ремонта с вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в купе, а также новые вагоны СВ;

Уборные, приведенные в современный стандарт, с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

Фирменное наименование и логотип, отображающие историю поезда и маршрута.

Во время отправления поезд будет звучать песня "Заповіт" украинского певца и военнослужащего YARMAK.

Расписание поезда:

Поезд №1/2 Харьков – Ворохта отправляется из Харькова каждые два дня в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59;

В обратном направлении: отправление из Ворохты каждые два дня в 16:31, прибытие в Харьков — в 11:27.

Сколько флагманских поездов в Украине

"Единство" стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". В настоящее время в эксплуатации находятся также следующие поезда:

№15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев – Львов "Леополис";

№105/106 Киев – Одесса "Черноморец";

№7/8 Киев – Черновцы "Буковина";

№95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".

О флагманских поездах

Флагманские поезда оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.

За информацией "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.