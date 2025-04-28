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Поезд Харьков – Ворохта получил новое название и стал флагманским: что известно
Поезд №1/2, соединяющий Харьков и Ворохту, стал флагманским поездом "Укрзализныци" и получил новое название — "Единство".
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Флагманские поезда: комфорт и скорость
В список гарантированных опций этого флагманского поезда войдут:
- Купейные вагоны, восстановленные после капитального ремонта с вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в купе, а также новые вагоны СВ;
- Уборные, приведенные в современный стандарт, с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- Фирменное наименование и логотип, отображающие историю поезда и маршрута.
Во время отправления поезд будет звучать песня "Заповіт" украинского певца и военнослужащего YARMAK.
Расписание поезда:
- Поезд №1/2 Харьков – Ворохта отправляется из Харькова каждые два дня в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59;
- В обратном направлении: отправление из Ворохты каждые два дня в 16:31, прибытие в Харьков — в 11:27.
Сколько флагманских поездов в Украине
"Единство" стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". В настоящее время в эксплуатации находятся также следующие поезда:
- №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
- №91/92 Киев – Львов "Леополис";
- №105/106 Киев – Одесса "Черноморец";
- №7/8 Киев – Черновцы "Буковина";
- №95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".
О флагманских поездах
Флагманские поезда оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.
За информацией "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.
Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.