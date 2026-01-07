Запланована подія 2

Інтернет у дорозі: "Укрзалізниця" запускає платний Wi-Fi у поїздах

поїзд
У тестовому режимі Wi-Fi запрацював у флагманському поїзді "Гуцульщина" / Depositphotos

 "Укрзалізниця" розширює проєкт із забезпечення доступу до швидкісного інтернету в поїздах далекого сполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у тестовому режимі Wi-Fi запрацював у флагманському поїзді "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів. Доступ до мережі мають пасажири всіх 22 вагонів.

Коштує 120 грн

В УЗ зауважують, що кожному пасажиру доступні 10 хвилин безкоштовного інтернету для тестування послуги та надсилання термінових повідомлень.

Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки коштує 120 грн на добу без обмеження трафіку, при цьому перші 5 Гб надаються без будь-яких обмежень по швидкості. Оплата здійснюється онлайн платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах "Укрзалізниці" і довело свою працездатність у непростих умовах.

В УЗ підкреслили, що обладнання вагонів поїзда "Гуцульщина" здійснено коштом партнера.

Якщо послуга буде мати стабільний попит, "Укрзалізниця" проведе прозорий конкурс, щоб обрати постачальника, який цей проєкт масштабує на інші поїзди.

Нагадаємо, що швидкісним інтернетом уже забезпечені усі 16 поїздів Інтерсіті+.

Зауважимо, "Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажирам доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. 

Автор:
Світлана Манько