Интернет в дороге: "Укрзализныця" расширяет пилотный проект на поезда дальнего сообщения

поезд
В тестовом режиме Wi-Fi заработал во флагманском поезде "Гуцульщина" / Depositphotos

"Укрзализныця" расширяет проект по обеспечению доступа к скоростному интернету в поездах дальнего сообщения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в тестовом режиме Wi-Fi заработал во флагманском поезде "Гуцульщина " №95/96 Киев – Рахов. Доступ в сеть имеют пассажиры всех 22 вагонов.

Стоит 120 грн

В УЗ отмечают, что каждому пассажиру доступно 10 минут бесплатного интернета для тестирования услуги и отправки срочных сообщений.

Полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки стоит 120 грн в сутки без ограничения трафика, при этом первые 5 Гб предоставляются без каких-либо ограничений по скорости. Оплата производится онлайн платежной картой, Apple Pay или Google Pay.

Технология обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах "Укрзализныци" и доказало свою работоспособность в непростых условиях.

В УЗ подчеркнули, что оборудование вагонов поезда "Гуцульщина" осуществлено на средства партнера.

Если услуга будет пользоваться стабильным спросом, "Укрзализныця" проведет прозрачный конкурс, чтобы выбрать поставщика, который этот проект масштабирует на другие поезда.

Напомним, что на скоростном интернете уже обеспечены все 16 поездов Интерсити+.

Отметим, "Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Теперь пассажирам доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Автор:
Светлана Манько