Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" предупредила об изменении расписания поездов и замедлении ряда рейсов: причины

Укрзализныця
118 поездов дальнего сообщения и 62 пригородных поезда поедут по измененному расписанию / Укрзалізниця

8 января "Укрзализныця" открывает продажу на поезда отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что около 70% внутренних рейсов доступны в приложении УЗ с 08:00, все международные — с 09:00, а остальные — до конца дня.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что 118 поездов дальнего сообщения и 62 пригородных поезда поедут по измененному расписанию, что позволит произвести необходимые корректировки безопасности и нивелировать задержки на пораженном армией РФ фастовском участке, где активно продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры.

"С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов. Безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения должны выйти на первый план", - подчеркнул главский правитель.

Напомним, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января.

Также "Укрзализныця" представила новый график движения. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Автор:
Светлана Манько