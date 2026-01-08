"Укрзализныця" предупредила об изменении расписания поездов и замедлении ряда рейсов: причины

8 января "Укрзализныця" открывает продажу на поезда отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что около 70% внутренних рейсов доступны в приложении УЗ с 08:00, все международные — с 09:00, а остальные — до конца дня.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что 118 поездов дальнего сообщения и 62 пригородных поезда поедут по измененному расписанию, что позволит произвести необходимые корректировки безопасности и нивелировать задержки на пораженном армией РФ фастовском участке, где активно продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры.

"С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов. Безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения должны выйти на первый план", - подчеркнул главский правитель.

Напомним, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января.

Также "Укрзализныця" представила новый график движения. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.