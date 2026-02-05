Запланована подія 2

Ужесточение мер безопасности: "Укрзализныця" изменила движение поездов в прифронтовых регионах

поезд
"Укрзализныця" сменила маршруты в трех регионах. / Укрзалізниця

Ночь на 5 февраля снова стала очередным испытанием для украинской железной дороги. Несмотря на обстрелы инфраструктуры и ранения работников, поезда продолжают движение. "Укрзализныця" ужесточает меры безопасности и внедряет особый режим движения в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Харьковщина

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск находится в зоне повышенного риска. Чтобы не подвергать людей опасности, на этом отрезке организован автобусный объезд. Все стыковки уже отлажены: поезд довезет вас до безопасной точки, где пассажиров будет ждать трансфер.

Запорожье

В Запорожском регионе введен усиленный мониторинг. Сегодня пассажиры будут перевозиться автобусами между Днепром и Запорожьем при поддержке гуманитарной миссии "Пролиска".

Для тех, кто едет в Синельниково или Запорожье при подъезде к Днепру пассажирам нужно внимательно слушать указания проводников и работников вокзала. А для выезжающих из Запорожья — следить за объявлениями на станции и обновлениями в приложении. Если ситуация разрешит, "Укрзализныця" будет пропускать отдельные поезда напрямую, но возможны изменения.

Сумщина

Железная дорога не прекращает сообщение с Сумской областью. Мониторинговые группы работают круглые сутки. Однако помните: в случае прямой угрозы атаки Б п ЛА поезд может совершить вынужденную остановку у ближайшего укрытия. Это необходимая мера, чтобы сохранить жизнь людей.

Перевозчик просит граждан быть максимально бдительными, включить push-уведомление в официальном приложении "Укрзализныци" и проверять статус рейса перед поездкой.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук