Посилення заходів безпеки: "Укрзалізниця" змінила рух поїздів у прифронтових регіонах

поїзд
"Укрзалізниця" змінила маршрути у трьох регіонах. / Укрзалізниця

Ніч на 5 лютого знову стала черговим випробуванням для української залізниці. Попри обстріли інфраструктури та поранення працівників, поїзди продовжують рух. "Укрзалізниця" посилює заходи безпеки і впроваджує особливий режим руху в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ наразі перебуває у зоні підвищеного ризику. Щоб не наражати людей на небезпеку, на цьому відрізку організовано автобусний об’їзд. Усі стиковки вже налагоджені: поїзд довезе вас до безпечної точки, де на пасажирів чекатиме трансфер.

Запоріжжя

У Запорізькому регіоні запроваджено посилений моніторинг. Сьогодні пасажирів перевозитимуть автобусами між Дніпром та Запоріжжям за підтримки гуманітарної місії "Проліска".

Для тих, хто їде до Синельникового або Запоріжжя при під’їзді до Дніпра пасажирам потрібно уважно слухати вказівки провідників та працівників вокзалу. А для тих, хто виїжджає із Запоріжжя — стежити за оголошеннями на станції та оновленнями у застосунку. Якщо ситуація дозволить, "Укрзалізниця" буде пропускати окремі поїзди напряму, але можливі зміни змін.

Сумщина

Залізниця не припиняє сполучення з Сумською областю. Моніторингові групи працюють цілодобово. Проте пам’ятайте: у разі прямої загрози атаки БпЛА поїзд може здійснити вимушену зупинку біля найближчого укриття. Це необхідний захід, щоб зберегти життя людей.

Перевізник просить громадян бути максимально пильними, увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку "Укрзалізниці" та перевіряти статус рейсу безпосередньо перед поїздкою.

Нагадаємо, вночі 5 лютого російська армія масовано била безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. 

Автор:
Тетяна Ковальчук