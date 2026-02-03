"Укрзалізниця" запровадила автобусні об'їзди в окремих регіонах 3 лютого

“Укрзалізниця” оприлюднила оперативний статус руху поїздів на 3 лютого: через безпекові ризики на Харківщині та Запоріжжі діють автобусні об'їзди, водночас на Сумщині поїзди курсують попри обстріли.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ наразі перебуває у зоні підвищеної небезпеки. Через це залізничне сполучення тут тимчасово обмежене.

Пасажирам пропонують скористатися автобусним об’їздом. Стиковку між поїздами та автобусами вже організовано працівниками залізниці.

Запоріжжя та Дніпро

У Запорізькому регіоні зберігається режим посиленого моніторингу. На сьогодні залізничники запровадили такі правила:

Між Дніпром та Запоріжжям курсуватимуть спеціальні автобусні трансфери.

курсуватимуть спеціальні автобусні трансфери. Пасажирам, що прямують до Синельникового або Запоріжжя , необхідно чітко виконувати вказівки поїзних бригад при під'їзді до Дніпра.

, необхідно чітко виконувати вказівки поїзних бригад при під'їзді до Дніпра. За умови стабілізації ситуації можливий точковий пропуск окремих поїздів, проте пріоритетом залишається безпека.

Сумщина

Попри нещодавні обстріли Конотопа, залізничне сполучення в регіоні не зупиняють.

Моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів.

Пасажирам наполегливо рекомендують увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ для отримання актуальної інформації в режимі реального часу.

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської громади Ізюмського району російські безпілотники атакували пасажирський поїзд сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Два снаряди влучили біля поїзда, ще один – у вагон, що спричинило пожежу. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Внаслідок атаки загинули три людини, ще чоловік і жінка отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.