"Укрзализныця" ввела автобусные объезды в отдельных регионах 3 февраля

Укрзализныця
УЗ предупреждает пассажиров об ограничении движения / Укрзалізниця

"Укрзализныця" обнародовала оперативный статус движения поездов на 3 февраля: из-за рисков безопасности на Харьковщине и Запорожье действуют автобусные объезды, в то же время на Сумщине поезда курсируют несмотря на обстрелы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Харьковщина

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск находится в зоне повышенной опасности. Поэтому железнодорожное сообщение здесь временно ограничено.

Пассажирам предлагают воспользоваться автобусным объездом. Стыковка между поездами и автобусами уже организована работниками железной дороги.

Запорожье и Днепр

В Запорожском регионе сохраняется режим усиленного мониторинга. На сегодняшний день железнодорожники ввели следующие правила:

  • Между Днепром и Запорожьем будут курсировать специальные автобусные трансферы.
  • Пассажирам, следующим в Синельниково или Запорожье, необходимо четко следовать указаниям поездных бригад при подъезде к Днепру.
  • При стабилизации ситуации возможен точечный пропуск отдельных поездов, однако приоритетом остается безопасность.

Сумщина

Несмотря на недавние обстрелы Конотоп, железнодорожное сообщение в регионе не останавливают.

Мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки у укрытий.

Пассажирам настоятельно рекомендуют включить push-уведомление в приложении УЗ для получения актуальной информации в режиме реального времени.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвинковской общины Изюмского района российские беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвенково. Два снаряда попали у поезда, еще один – в вагон, вызвавший пожар. В поезде находились более 155 пассажиров. В результате атаки погибли три человека, еще мужчина и женщина получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Автор:
Татьяна Бессараб