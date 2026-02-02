Ситуация безопасности: "Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в трех регионах

"Укрзализныця" обнародовала актуальную информацию о движении поездов в отдельных регионах Украины по состоянию на 2 февраля. Из-за ситуации в области безопасности на Харьковщине, Запорожье и Сумщине действуют временные ограничения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

УЗ предупреждает пассажиров об ограничении движения

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. В связи с этим пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусным сообщением по объездному маршруту.

Запорожье

Мониторинговые группы "Укрзализныци" продолжают усиленный контроль ситуации безопасности в регионе. На текущие сутки базовым сценарием остается подвоз пассажиров автобусами между Днепром и Запорожьем.

Пассажирам, следующим в Синельниково и Запорожье, рекомендуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзала в Днепре. Тем, кто отправляется из Запорожья и Синельникова, следует внимательно следить за сообщениями в приложении УЗ и следовать инструкциям вокзальников.

В случае улучшения ситуации безопасности "Укрзализныця" будет рассматривать возможность частичного возобновления движения поездов, однако приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников, отмечают в компании.

Сумщина

Несмотря на Конотопские обстрелы, движение поездов в регионе сохраняется. Ситуация находится под усиленным контролем мониторинговых групп Укрзализныци. При непосредственной угрозе со стороны БПЛА поезда будут осуществлять остановки вблизи укрытий.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвинковской общины Изюмского района российские беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвенково. Два снаряда попали у поезда, еще один – в вагон, вызвавший пожар. В поезде находились более 155 пассажиров. В результате атаки погибли три человека, еще мужчина и женщина получили ранения и обратились за медицинской помощью.