Безпекова ситуація: "Укрзалізниця" оновила інформацію щодо руху поїздів у трьох регіонах

Укрзалізниця
Рух поїздів УЗ під час безпекових загроз. / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” оприлюднила актуальну інформацію щодо руху поїздів у окремих регіонах України станом на 2 лютого. Через безпекову ситуацію на Харківщині, Запоріжжі та Сумщині діють тимчасові обмеження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

УЗ попереджає пасажирів про обмеження руху

  • Харківщина

Дільниця Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. У зв’язку з цим пасажирам рекомендують скористатися автобусним сполученням за об’їзним маршрутом.  

  • Запоріжжя

Моніторингові групи "Укрзалізниці" продовжують посилений контроль безпекової ситуації в регіоні. На поточну добу базовим сценарієм залишається підвезення пасажирів автобусами між Дніпром і Запоріжжям.

Пасажирам, які прямують до Синельникового та Запоріжжя, рекомендують орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалу в Дніпрі. Тим, хто вирушає із Запоріжжя та Синельникового, слід уважно стежити за повідомленнями в застосунку УЗ та дотримуватися інструкцій вокзальників.

У разі покращення безпекової ситуації "Укрзалізниця" розглядатиме можливість часткового відновлення руху поїздів, однак пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників, наголошують в компанії.

  • Сумщина

Попри обстріли Конотопа, рух поїздів у регіоні зберігається. Ситуацію перебуває під посиленим контролем моніторингових груп Укрзалізниці. У разі безпосередньої загрози з боку БПЛА поїзди здійснюватимуть зупинки поблизу укриттів.  

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської громади Ізюмського району російські безпілотники атакували пасажирський поїзд сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Два снаряди влучили біля поїзда, ще один – у вагон, що спричинило пожежу. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Внаслідок атаки загинули три людини, ще чоловік і жінка отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.

Автор:
Ольга Опенько