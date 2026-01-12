"Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование на билеты: что известно

Динамическое ценообразование на сегмент СВ (спальный вагон первого класса) в поездах "Укрзализныци", которое является среди компенсационных мер по реализации льготной программы "УЗ-3000", вступит в силу в ближайшие недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает "Интерфакс-Украина".

"Целый ряд инструментов гибкого тарифообразования премиального сегмента, перекрывающих расходы на "УЗ-3000", даже дают нам люфт в несколько сотен миллионов гривен в плюс", - заметил Перцовский, не раскрывая детали.

Он напомнил, что в программе "УЗ-3000" предлагается ограниченное количество мест, и по ее запуску в начале декабря реализовано около 80 тыс. мест со средним чеком порядка 300-400 грн.

Перцовский подчеркнул, что реальная сумма недополученных доходов от этих бесплатных билетов меньше, потому что большинство пассажиров, воспользовавшихся программой, не ехали бы иначе, а в пиковый период эта программа не работала.

Глава правления подчеркнул, что положительное финансовое влияние программы "УЗ-3000" на компанию будет обеспечено не только за счет гибкого тарифообразования, но и благодаря системному механизму компенсации стоимости пассажирских перевозок (PSO), который должен быть разработан в течение первого квартала 2026 года.

Правительство разрешило пересмотреть тарифы

Кабинет министров постановлением №1555 от 2 декабря 2025 года разрешил для реализации программы "Укрзализныци" по бесплатным перевозкам до 3000 км в 2026 году на человека пересмотреть тарифы на платные перевозки, в том числе повысить их на вагоны СВ и первого класса и сделать зависимыми от сроков продаж и спроса.

В конце года Перцовский сообщил, что благодаря этим изменениям компания рассчитывает на введение с середины января 2026 года динамического ценообразования на СВ и 1-й класс – ценообразования в зависимости от того, когда именно берется билет и насколько популярен маршрут.

В постановлении приведен более широкий инструментарий компенсаторов программы "3000". Он, в частности, включает усовершенствование тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном и внутреннем сообщении и введение новых услуг, связанных с перевозкой пассажиров, а также изменения условий возврата проездных и перевозочных документов и платежей за них.

Повышение стоимости билета зависит от дня недели и периода года при перевозке пассажиров в специальных пассажирских вагонах, вагонах-салонах, вагонах коммерческих поездов типа СВ, а также в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити" и "Интерсити+" и вагонах поездов международного сообщения.

О "УЗ-3000"

На первом этапе программы "УЗ-3000", которая заработала в начале декабря, бесплатные билеты появились на более чем 20 поездах, следующих с/у прифронтовые города и регионы. По программе предоставляются свободные места в плацкарте и купе региональных поездов и во 2-м классе поездов "Интерсити".

Второй этап, согласно постановлению, должен заработать после создания механизма PSO, компенсирующего разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок.

За первый месяц действия программы "3000 км Украины" пассажиры обменяли накопленные километры на 80 тысяч ж/д билетов. Для участия в программе в мобильном приложении "Укрзализныця" уже зарегистрировались 500 тысяч украинцев.