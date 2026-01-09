"Укрзализныця" предупреждает об изменениях расписания поездов

9 января ряд поездов в Украине будет курсировать с задержками из-за аномальных погодных условий. Примерное время отклонений от графика колеблется от 30 минут до 4 часов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Об изменениях расписания поездов

Из-за задержек ряда поездов, вызванных аномальными погодными условиями, некоторые рейсы будут отправляться с начальных станций с отклонениями от графика. Примерное время задержки составляет от 30 минут до 4 часов.

Наибольшие задержки по маршрутам 9 января 2026:

№114 Ужгород – Харьков: +1 час. 30 мин.

№42 Трускавец – Днепр: +1 час.

№143 Сумы – Рахов: +3 часа.

№60 Чоп – Киев: +1 час. 30 мин.

№57 Ясиня – Киев: +1 час.

№18 Ужгород – Харьков: +1 час.

№158 Чоп – Львов: +1 час. 30 мин.

№157 Львов – Чоп: +30 мин.

№48/104 Чоп, Львов – Барвенково: +1 час. 30 мин.

№291 Киев – Львов: +30 мин.

№219 Днепр – Киев: +4 часа.

№178 Ивано-Франковск – Киев: +3 часа.

№771 Киев – Хмельницкий: +3 часа.

№6 Ясиня – Запорожье: +2 часа. 30 мин.

Пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями на вокзалах и уточнять актуальное состояние рейсов перед поездкой, поскольку время задержки может изменяться.

"Укрзализныця" работает над тем, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов по расписанию.

Напомним, сложные погодные условия охватили почти всю территорию Украины. Большинство регионов страдают от снега, метелей и гололеда.