Массированный обстрел и непогода: в "Укрзализныце" рассказали о задержках движения поездов

Несмотря на массированный вражеский обстрел, железнодорожное сообщение в Украине продолжает работать. В то же время из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Железнодорожное сообщение работает с задержками

Отстают от графика 42 поезда, в том числе 18 дальнего сообщения и 24 пригородных.

Наибольшие задержки фиксируются на следующих рейсах:

поезд №79/80 сообщением Львов – Днепр – с опозданием более 6 часов 40 минут;

поезд №63/64 Перемышль - Харьков - отстает от графика на 6 часов 17 минут;

поезд №111/112 Львов – Изюм – задерживается на 6 часов 17 минут;

поезд №5/6 Ясиня - Запорожье - с опозданием около 6 часов;

поезд №45/46 Харьков – Ужгород – задержка составляет 5 часов 45 минут;

поезд №61/62 Днепр — Ивано-Франковск — опаздывает на 5 часов 45 минут;

поезд №41/42 Днепр - Трускавец - отстает от расписания на 5 часов 41 минуту.

Отправление поезда №766 сообщением Одесса – Киев состоится с ориентировочным опозданием около 2 часов 30 минут. Причиной стала задержка оборотного поезда, следующего из столицы.

Специалисты "Укрзализныци" в оперативном режиме нарабатывают решение, чтобы максимальное количество оборотных поездов смогло отправиться в соответствии с установленным графиком.

Напомним, в результате комбинированной вражеской атаки в Киеве повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.