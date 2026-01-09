Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Массированный обстрел и непогода: в "Укрзализныце" рассказали о задержках движения поездов

УЗ
Из-за обледенения контактной сети задержаны 42 поезда / Укрзалізниця

Несмотря на массированный вражеский обстрел, железнодорожное сообщение в Украине продолжает работать. В то же время из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Железнодорожное сообщение работает с задержками

Отстают от графика 42 поезда, в том числе 18 дальнего сообщения и 24 пригородных.

Наибольшие задержки фиксируются на следующих рейсах:

  • поезд №79/80 сообщением Львов – Днепр – с опозданием более 6 часов 40 минут;
  • поезд №63/64 Перемышль - Харьков - отстает от графика на 6 часов 17 минут;
  • поезд №111/112 Львов – Изюм – задерживается на 6 часов 17 минут;
  • поезд №5/6 Ясиня - Запорожье - с опозданием около 6 часов;
  • поезд №45/46 Харьков – Ужгород – задержка составляет 5 часов 45 минут;
  • поезд №61/62 Днепр — Ивано-Франковск — опаздывает на 5 часов 45 минут;
  • поезд №41/42 Днепр - Трускавец - отстает от расписания на 5 часов 41 минуту.

Отправление поезда №766 сообщением Одесса – Киев состоится с ориентировочным опозданием около 2 часов 30 минут. Причиной стала задержка оборотного поезда, следующего из столицы.

Специалисты "Укрзализныци" в оперативном режиме нарабатывают решение, чтобы максимальное количество оборотных поездов смогло отправиться в соответствии с установленным графиком.

Напомним, в результате комбинированной вражеской атаки в Киеве повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Автор:
Ольга Опенько