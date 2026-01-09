Масований обстріл і негода: в "Укрзалізниці" розповіли про затримки руху поїздів

Попри масований ворожий обстріл, залізничне сполучення в Україні продовжує працювати. Водночас через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки руху.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Залізничне сполучення працює із затримками

Наразі відстають від графіка 42 поїзди, зокрема 18 далекого сполучення та 24 приміських.

Найбільші затримки наразі фіксуються на таких рейсах:

поїзд №79/80 сполученням Львів — Дніпро — із запізненням понад 6 годин 40 хвилин;

поїзд №63/64 Перемишль — Харків — відстає від графіка на 6 годин 17 хвилин;

поїзд №111/112 Львів — Ізюм — затримується на 6 годин 17 хвилин;

поїзд №5/6 Ясіня — Запоріжжя — із запізненням близько 6 годин;

поїзд №45/46 Харків — Ужгород — затримка становить 5 годин 45 хвилин;

поїзд №61/62 Дніпро — Івано-Франківськ — запізнюється на 5 годин 45 хвилин;

поїзд №41/42 Дніпро — Трускавець — відстає від розкладу на 5 годин 41 хвилину.

Відправлення поїзда №766 сполученням Одеса - Київ відбудеться із орієнтовним запізненням близько 2 годин 30 хвилин. Причиною стала затримка обігового поїзда, що прямує зі столиці.

Наразі фахівці "Укрзалізниці" в оперативному режимі напрацьовують рішення, аби максимальна кількість обігових поїздів змогла вирушити відповідно до встановленого графік.

Нагадаємо, внаслідок комбінованої ворожої атаки у Києві пошкоджено житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.