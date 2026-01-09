Приметы до 35 см и ограничения для фур: сложные погодные условия сохраняются по всей стране (ФОТО)

Сложные погодные условия охватили почти всю территорию Украины. Большинство регионов страдают обильным снегом, вьюгами и гололедицей. Агентство восстановления развернуло круглосуточный штаб для оперативного управления ситуацией, а дорожные службы переведены в усиленную работу. Самая сложная ситуация в Житомирской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Эпицентр непогоды

Наибольший удар циклона пришелся на Житомирскую область, где в течение суток уровень снега достиг 35 см. Хотя пик непогоды уже позади, расчистка трасс продолжается без остановок. В течение ночи здесь работало около 100 дорожников и 80 единиц спецтехники.

Самыми сложными для проезда остаются участки:

трасса М-06 "Киев — Чоп" (в том числе обходы городов Коростышев и Звягель);

трасса М-07 "Киев - Ковель - Ягодин" (район населенного пункта Бучманы);

трасса М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" (близ села Сингуры).

Работа дорожных служб

В целом по всей Украине к борьбе со снегом привлечены 1244 единицы техники и более 1400 специалистов. Основные усилия сосредоточены на обработке дорог противогололедными материалами. В первую очередь, расчищают и посыпают мосты, подъемы и крутые спуски. Полная остановка движения на дорогах государственного значения не допущена.

непогода в Украине / Министерство развития общин и территорий Украины

Ограничения для грузовиков

В целях безопасности и эффективной работы снегоуборочной техники в ряде областей введены временные ограничения для тяжеловесных авто.

трассы Украины замело снегом / Министерство развития общин и территорий Украины

В частности, запрет движения грузовиков действует на отдельных участках автодорог М-06 и Н-22 в следующих областях:

Ровенская;

Житомирская;

Львовская;

Волынская.

На этих участках дежурят экипажи патрульной полиции, помогающие координировать движение и направлять транспорт к местам отстоя.

В ведомстве призвали владельцев частных авто воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, пока погодные условия не стабилизируются.

Ранее сообщалось, что в Украине 8–9 января ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.