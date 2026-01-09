Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Приметы до 35 см и ограничения для фур: сложные погодные условия сохраняются по всей стране (ФОТО)

ненастье в Украине, уборка дороги
Самая сложная ситуация в Житомирской области. / Министерство развития общин и территорий Украины

Сложные погодные условия охватили почти всю территорию Украины. Большинство регионов страдают обильным снегом, вьюгами и гололедицей. Агентство восстановления развернуло круглосуточный штаб для оперативного управления ситуацией, а дорожные службы переведены в усиленную работу. Самая сложная ситуация в Житомирской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Эпицентр непогоды

Наибольший удар циклона пришелся на Житомирскую область, где в течение суток уровень снега достиг 35 см. Хотя пик непогоды уже позади, расчистка трасс продолжается без остановок. В течение ночи здесь работало около 100 дорожников и 80 единиц спецтехники.

Самыми сложными для проезда остаются участки:

  • трасса М-06 "Киев — Чоп" (в том числе обходы городов Коростышев и Звягель);
  • трасса М-07 "Киев - Ковель - Ягодин" (район населенного пункта Бучманы);
  • трасса М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" (близ села Сингуры).

Работа дорожных служб

В целом по всей Украине к борьбе со снегом привлечены 1244 единицы техники и более 1400 специалистов. Основные усилия сосредоточены на обработке дорог противогололедными материалами. В первую очередь, расчищают и посыпают мосты, подъемы и крутые спуски. Полная остановка движения на дорогах государственного значения не допущена.

ликвидация последствий непогоды
непогода в Украине / Министерство развития общин и территорий Украины

Ограничения для грузовиков

В целях безопасности и эффективной работы снегоуборочной техники в ряде областей введены временные ограничения для тяжеловесных авто.

трассы Украины замело снегом
трассы Украины замело снегом / Министерство развития общин и территорий Украины

В частности, запрет движения грузовиков действует на отдельных участках автодорог М-06 и Н-22 в следующих областях:

  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Львовская;
  • Волынская.

На этих участках дежурят экипажи патрульной полиции, помогающие координировать движение и направлять транспорт к местам отстоя.

В ведомстве призвали владельцев частных авто воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, пока погодные условия не стабилизируются.

Ранее сообщалось, что в Украине 8–9 января ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Татьяна Ковальчук