Приметы до 35 см и ограничения для фур: сложные погодные условия сохраняются по всей стране (ФОТО)
Сложные погодные условия охватили почти всю территорию Украины. Большинство регионов страдают обильным снегом, вьюгами и гололедицей. Агентство восстановления развернуло круглосуточный штаб для оперативного управления ситуацией, а дорожные службы переведены в усиленную работу. Самая сложная ситуация в Житомирской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Эпицентр непогоды
Наибольший удар циклона пришелся на Житомирскую область, где в течение суток уровень снега достиг 35 см. Хотя пик непогоды уже позади, расчистка трасс продолжается без остановок. В течение ночи здесь работало около 100 дорожников и 80 единиц спецтехники.
Самыми сложными для проезда остаются участки:
- трасса М-06 "Киев — Чоп" (в том числе обходы городов Коростышев и Звягель);
- трасса М-07 "Киев - Ковель - Ягодин" (район населенного пункта Бучманы);
- трасса М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" (близ села Сингуры).
Работа дорожных служб
В целом по всей Украине к борьбе со снегом привлечены 1244 единицы техники и более 1400 специалистов. Основные усилия сосредоточены на обработке дорог противогололедными материалами. В первую очередь, расчищают и посыпают мосты, подъемы и крутые спуски. Полная остановка движения на дорогах государственного значения не допущена.
Ограничения для грузовиков
В целях безопасности и эффективной работы снегоуборочной техники в ряде областей введены временные ограничения для тяжеловесных авто.
В частности, запрет движения грузовиков действует на отдельных участках автодорог М-06 и Н-22 в следующих областях:
- Ровенская;
- Житомирская;
- Львовская;
- Волынская.
На этих участках дежурят экипажи патрульной полиции, помогающие координировать движение и направлять транспорт к местам отстоя.
В ведомстве призвали владельцев частных авто воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, пока погодные условия не стабилизируются.
Ранее сообщалось, что в Украине 8–9 января ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.