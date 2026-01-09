Запланована подія 2

Замети до 35 см та обмеження для фур: складні погодні умови зберігаються по всій країні (ФОТО)

негода в Україні, прибирання дороги
Найскладніша ситуація у Житомирській області. / Міністерство розвитку громад та територій України

Складні погодні умови охопили майже всю територію України. Більшість регіонів потерпають від рясного снігу, хуртовин та ожеледиці. Агентство відновлення розгорнуло цілодобовий штаб для оперативного управління ситуацією, а дорожні служби переведені у режим посиленої роботи. Найскладніша ситуація у Житомирській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Епіцентр негоди

Найбільший удар циклону припав на Житомирську область, де протягом доби рівень снігу сягнув 35 см. Хоча пік негоди вже позаду, розчищення трас триває без зупинок. Протягом ночі тут працювали близько 100 дорожників та 80 одиниць спецтехніки.

Найскладнішими для проїзду залишаються ділянки:

  • траса М-06 "Київ — Чоп" (зокрема обходи міст Коростишів та Звягель); 
  • траса М-07 "Київ — Ковель — Ягодин" (район населеного пункту Бучмани); 
  • траса М-21 "Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський" (поблизу села Сінгури).

Робота дорожніх служб

Загалом по всій Україні до боротьби зі снігом залучено 1244 одиниці техніки та понад 1400 фахівців. Основні зусилля зосереджені на обробці доріг протиожеледними матеріалами. У першу чергу розчищають та посипають мости, підйоми та круті спуски. Наразі повної зупинки руху на дорогах державного значення не допущено.

ліквідація наслідків негоди
негода в Україні / Міністерство розвитку громад та територій України

Обмеження для вантажівок

Задля безпеки та ефективної роботи снігоприбиральної техніки, у низці областей запроваджено тимчасові обмеження для важковагових авто.

траси України замело снігом
траси України замело снігом / Міністерство розвитку громад та територій України

Зокрема, заборона руху вантажівок діє на окремих ділянках автошляхів М-06 та Н-22 у таких областях:

  • Рівненська; 
  • Житомирська; 
  • Львівська; 
  • Волинська.

На цих ділянках чергують екіпажі патрульної поліції, які допомагають координувати рух та направляти транспорт до місць відстою.

У відомстві закликали власників приватних авто утриматися від далеких поїздок без крайньої потреби, поки погодні умови не стабілізуються.

Раніше повідомлялося, що в Україні 8–9 січня очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.

Автор:
Тетяна Ковальчук