"Укрзалізниця" попереджає про зміни розкладу поїздів

9 січня низка поїздів в Україні курсуватиме із затримками через аномальні погодні умови. Орієнтовний час відхилень від графіка коливається від 30 хвилин до 4 годин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Про зміни розкладу поїздів

Через затримки низки поїздів, спричинені аномальними погодними умовами, деякі рейси відправлятимуться із початкових станцій із відхиленнями від графіка. Орієнтовний час затримки становить від 30 хвилин до 4 годин.

Найбільші затримки за маршрутами 9 січня 2026 року:

№114 Ужгород – Харків: +1 год. 30 хв.

№42 Трускавець – Дніпро: +1 год.

№143 Суми – Рахів: +3 год.

№60 Чоп – Київ: +1 год. 30 хв.

№57 Ясіня – Київ: +1 год.

№18 Ужгород – Харків: +1 год.

№158 Чоп – Львів: +1 год. 30 хв.

№157 Львів – Чоп: +30 хв.

№48/104 Чоп, Львів – Барвінкове: +1 год. 30 хв.

№291 Київ – Львів: +30 хв.

№219 Дніпро – Київ: +4 год.

№178 Івано-Франківськ – Київ: +3 год.

№771 Київ – Хмельницький: +3 год.

№6 Ясіня – Запоріжжя: +2 год. 30 хв.

Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та уточнювати актуальний стан рейсів перед поїздкою, оскільки час затримки може змінюватися.

"Укрзалізниця" працює над тим, щоб якнайшвидше відновити рух поїздів за розкладом.

Нагадаємо, складні погодні умови охопили майже всю територію України. Більшість регіонів потерпають від снігу, хуртовин та ожеледиці.