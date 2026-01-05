- Категория
Пол миллиона участников и 38 млн километров: первые итоги программы "3000 км по Украине"
За первый месяц действия программы "3000 км Украины" пассажиры обменяли накопленные километры на 80 тысяч ж/д билетов. Для участия в программе в мобильном приложении "Укрзализныця" уже зарегистрировались 500 тысяч украинцев.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
На стартовом этапе программа распространяется на поезда, курсирующие в и из прифронтовых регионов. Ею воспользовались семьи с детьми, люди постарше, волонтеры, семьи военнослужащих и другие пассажиры социально уязвимых категорий.
В рамках программы украинцы совершили поездки протяженностью 38 миллионов километров.
Самыми популярными железнодорожными маршрутами декабря стали:
- №101/102 Херсон — Барвенково,
- №52/51 Одесса — Запорожье,
- №143/144 Сумы — Рахов, №88 Запорожье — Ковель.
В "Укрзализныце" отмечают, что программа реализуется без привлечения дополнительных бюджетных средств. Она объединяет социальную поддержку пассажиров с эффективным управлением пассажиропотоками: стимулирует поездки в менее загруженные дни и часы, уменьшая пиковую нагрузку на железную дорогу.
В дальнейшем компания планирует масштабирование инициативы. Во внепиковые периоды пассажирам будут предлагать до 250 тысяч мест в месяц, что сделает путешествия более доступными для людей, для которых ключевым фактором является цена.
В компании подчеркивают, что результаты первого месяца подтвердили эффективность программы: поддерживает жителей прифронтовых регионов, помогает стабилизировать работу железной дороги и оптимизировать перевозки без дополнительных расходов из бюджета.
Напомним, программа стартовала 3 декабря в 10:00 в приложении "Укрзализныци". Отправиться в путешествие можно было уже с пятницы 5 декабря.