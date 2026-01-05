Запланована подія 2

Пол миллиона участников и 38 млн километров: первые итоги программы "3000 км по Украине"

За первый месяц действия программы "3000 км Украины" пассажиры обменяли накопленные километры на 80 тысяч ж/д билетов. Для участия в программе в мобильном приложении "Укрзализныця" уже зарегистрировались 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

На стартовом этапе программа распространяется на поезда, курсирующие в и из прифронтовых регионов. Ею воспользовались семьи с детьми, люди постарше, волонтеры, семьи военнослужащих и другие пассажиры социально уязвимых категорий.

В рамках программы украинцы совершили поездки протяженностью 38 миллионов километров.

Самыми популярными железнодорожными маршрутами декабря стали:

  • №101/102 Херсон — Барвенково,
  • №52/51 Одесса — Запорожье,
  • №143/144 Сумы — Рахов, №88 Запорожье — Ковель.

В "Укрзализныце" отмечают, что программа реализуется без привлечения дополнительных бюджетных средств. Она объединяет социальную поддержку пассажиров с эффективным управлением пассажиропотоками: стимулирует поездки в менее загруженные дни и часы, уменьшая пиковую нагрузку на железную дорогу.

В дальнейшем компания планирует масштабирование инициативы. Во внепиковые периоды пассажирам будут предлагать до 250 тысяч мест в месяц, что сделает путешествия более доступными для людей, для которых ключевым фактором является цена.

В компании подчеркивают, что результаты первого месяца подтвердили эффективность программы: поддерживает жителей прифронтовых регионов, помогает стабилизировать работу железной дороги и оптимизировать перевозки без дополнительных расходов из бюджета.

Напомним,   программа стартовала 3 декабря   в 10:00 в приложении "Укрзализныци". Отправиться в путешествие можно было уже с пятницы 5 декабря.

Автор:
Татьяна Гойденко