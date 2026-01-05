Запланована подія 2

Пів мільйона учасників і 38 млн кілометрів: перші підсумки програми "3000 км Україною"

У межах програми українці проїхали 38 мільйонів кілометрів / Міністерство розвитку громад та територій України

За перший місяць дії програми "3000 км Україною" пасажири обміняли накопичені кілометри на 80 тисяч залізничних квитків. Для участі в програмі в мобільному застосунку "Укрзалізниця" уже зареєструвалися 500 тисяч українців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

На стартовому етапі програма поширюється на поїзди, що курсують до та з прифронтових регіонів. Нею скористалися родини з дітьми, люди старшого віку, волонтери, родини військовослужбовців та інші пасажири соціально вразливих категорій.

Загалом у межах програми українці здійснили поїздки протяжністю 38 мільйонів кілометрів.

Найпопулярнішими залізничними маршрутами грудня стали:

  • №101/102 Херсон — Барвінкове,
  • №52/51 Одеса — Запоріжжя,
  • №143/144 Суми — Рахів,№88 Запоріжжя — Ковель.

В "Укрзалізниці" наголошують, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів. Вона поєднує соціальну підтримку пасажирів з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки у менш завантажені дні та години, зменшуючи пікове навантаження на залізницю.

Надалі компанія планує масштабування ініціативи. У позапікові періоди пасажирам пропонуватимуть до 250 тисяч місць на місяць, що зробить подорожі доступнішими для людей, для яких ключовим чинником є ціна.

У компанії підкреслюють, що результати першого місяця підтвердили ефективність програми: вона підтримує мешканців прифронтових регіонів, допомагає стабілізувати роботу залізниці та оптимізувати перевезення без додаткових витрат з бюджету.

Нагадаємо, програма стартувала 3 грудня о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці". Вирушити в подорож можна було вже з п'ятниці 5 грудня.

Автор:
Тетяна Гойденко