"Укрзалізниця" запроваджує динамічне ціноутворення на квитки: що відомо

Динамічне ціноутворення на сегмент СВ (спальний вагон першого класу) у поїздах "Укрзалізниці", яке є серед компенсаційних заходів задля реалізації пільгової програми "УЗ-3000", набуде чинності у найближчі тижні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегменту, які перекривають витрати на "УЗ-3000", навіть дають нам люфт в декілька сотень мільйонів гривень в плюс", – зауважив Перцовський, не розкриваючи деталі.

Він нагадав, що в програмі "УЗ-3000" пропонується обмежена кількість місць, і з її запуску на початку грудня реалізовано біля 80 тис. місць із середнім чеком порядка 300-400 грн.

Перцовський підкреслив, що реальна сума недоотриманих доходів від цих безкоштовних квитків є меншою, тому що більшість пасажирів, які скористалися програмою, не їхали б інакше, а в піковий період ця програма не працювала.

Голова правління наголосив, що позитивний фінансовий вплив програми "УЗ-3000" на компанію буде забезпечений не тільки за рахунок гнучкого тарифоутворення, але й завдяки системному механізму компенсації вартості пасажирських перевезень (PSO), який має бути розроблений протягом першого кварталу 2026 року.

Уряд дозволив переглянути тарифи

Кабінет міністрів постановою №1555 від 2 грудня 2025 року дозволив для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.

Наприкінці року Перцовський повідомив, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас – ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.

У постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.

Підвищення вартості квитка залежатиме від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" та вагонах поїздів міжнародного сполучення.

Про "УЗ-3000"

На першому етапі програми "УЗ-3000", яка запрацювала на початку грудня, безкоштовні квитки з’явилися на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаються вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".

Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму PSO, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

За перший місяць дії програми "3000 км Україною" пасажири обміняли накопичені кілометри на 80 тисяч залізничних квитків. Для участі в програмі в мобільному застосунку "Укрзалізниця" уже зареєструвалися 500 тисяч українців.