Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,10

42,97

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Между Харьковом и Сумами запускают ежедневный дополнительный поезд

Укрзализныця
Дополнительный поезд Харьков — Сумы будет курсировать каждый день / Укрзалізниця

С 7 февраля поезд №213/214 Харьков – Сумы будет курсировать ежедневно. Новое сообщение призвано улучшить транспортную доступность Слобожанщины и обеспечить удобные пересадки на поезда по Украине и за границу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Каково расписание движения?

  • Отправление из Харькова – в 09:00, прибытие в Сумы – в 12:17.
  • Отправление из Сум – в 12:56, прибытие в Харьков – в 16:01.

Поезд будет делать остановки в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце-Смородино.

В составе – купейные и плацкартные вагоны с местами для сидения. Для удобства пассажиров нечетные места расположены у окна, парные – у прохода.

В Харькове пассажиры смогут воспользоваться пересадками на поезда в Киев, Львов, Одессу, Ужгород, Ворохту, Ивано-Франковск и Черновцы, а также на международные маршруты в Холм и Перемышль.

Напомним, "Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин и территорий Украины подготовили проект изменений к правилам и тарифам на пассажирские перевозки. Инициатива предусматривает введение динамичного ценообразования для билетов премиумсегмента, а также обновление условий возврата средств за билеты.

Автор:
Ольга Опенько