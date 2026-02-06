- Категория
Между Харьковом и Сумами запускают ежедневный дополнительный поезд
С 7 февраля поезд №213/214 Харьков – Сумы будет курсировать ежедневно. Новое сообщение призвано улучшить транспортную доступность Слобожанщины и обеспечить удобные пересадки на поезда по Украине и за границу.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Каково расписание движения?
- Отправление из Харькова – в 09:00, прибытие в Сумы – в 12:17.
- Отправление из Сум – в 12:56, прибытие в Харьков – в 16:01.
Поезд будет делать остановки в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце-Смородино.
В составе – купейные и плацкартные вагоны с местами для сидения. Для удобства пассажиров нечетные места расположены у окна, парные – у прохода.
В Харькове пассажиры смогут воспользоваться пересадками на поезда в Киев, Львов, Одессу, Ужгород, Ворохту, Ивано-Франковск и Черновцы, а также на международные маршруты в Холм и Перемышль.
Напомним, "Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин и территорий Украины подготовили проект изменений к правилам и тарифам на пассажирские перевозки. Инициатива предусматривает введение динамичного ценообразования для билетов премиумсегмента, а также обновление условий возврата средств за билеты.