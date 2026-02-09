Запланована подія 2

Из-за обстрелов возможны задержки поездов на Сумщине и Харьковщине

Поезда курсируют с задержками / Укрзалізниця

"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов в отдельных регионах Украины по состоянию на 9 февраля. Из-за ситуации в ряде областей возможны задержки рейсов и изменения в схемах перевозок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В Сумской и Черниговской области зафиксированы новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры. В результате атак поврежден локомотив и контактная сеть. Железнодорожники и пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях.

Поезда сообщением Сумы – Киев и Сумы – Харьков могут курсировать с задержками, также возможны оперативные изменения в региональном и пригородном сообщении.

На Харьковщине участок Лозовая — Барвенково — Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска. Проезд на этом участке обеспечивается автобусным объездом.

В Запорожском регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации безопасности. В зависимости от обстановки поезда могут как пропускаться по обычному маршруту, так и заменяться автобусными трансферами. Пассажиров просят внимательно следить за инструкциями поездных бригад и вокзальных стюардов.

Напомним, 7 февраля "Укрзализныця" также сообщала, что после сложной ночи зафиксирован ряд задержек в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Татьяна Гойденко