Укрзализныця изменила маршруты поездов через Сумскую область: пересадки и расписание движения

Из-за новых протоколов безопасности и регулярной угрозы обстрелов объектов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Пассажиры смогут добраться до нужных городов с удобными пересадками и воспользоваться новым поездом Харьков – Сумы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, поезда № 45/46 и № 113/114 сообщением Ужгород — Харьков теперь будут курсировать по южному пути через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.

Новый ежедневный рейс Харьков – Сумы

С 7 февраля назначен дополнительный скорый поезд № 213/214, который обеспечивает связь между областными центрами:

Харьков – Сумы: отправление в 09:00, прибытие в 12:17;

Сумы – Харьков: отправление в 12:57, прибытие в 16:01; остановки – Люботин, Богодухов, Кириковка, Тростянец.

Именно этот поезд является ключевым для пересадок в обоих направлениях и пригодится жителям Харьковщины и Сумщины.

В Харькове с поезда № 213/214 Сумы – Харьков можно осуществить пересадку на 7 поездов дальнего сообщения в направлении Запада и Юга, это поезда:

№ 45 Харьков – Ужгород;

№ 93 Харьков – Холм;

№ 1 Харьков – Ворохта;

№ 123 Харьков – Черновцы;

№7 Харьков – Одесса;

№ 63 Харьков – Перемышль;

№113 Харьков – Ужгород.

В Сумах с поезда № 213/214 Харьков – Сумы гарантирована пересадка на поезд № 775/776 Сумы – Киев (14:00 → 19:31), в Киеве доступны пересадки на более 30 поездов дальнего сообщения во Львов, Трускавец, Ужгород, Рахов, Ивано-Франковск, Николаева, Херсона, Днепра, Кривого Рога, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Каменца-Подольского, Перемышля, Холма.

Доехать из Конотопа, Ворожбы, Путивля, Бахмача, Нежина в Харьков можно поездом № 144/143 Рахов – Сумы с последующей пересадкой на поезд № 214/213 Сумы – Харьков.

Обратно на поезде № 213/214 Харьков – Сумы с последующей пересадкой на поезд № 775/776 Сумы – Киев.

В "Укрзализныце" посоветовали пассажирам: "При поиске билетов в приложении или на сайте выбирайте опцию "с пересадками", система подскажет оптимальные и доступные варианты маршрута".

Напомним, 9 февраля "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов в Сумской и Харьковской областях.

