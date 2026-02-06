"Укрзализныця" сообщила об оперативном статусе движения поездов в ряде регионов

"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях по состоянию на 6 февраля. Из-за рисков безопасности на отдельных направлениях действуют автобусные объезды, усиленный мониторинг и дополнительные меры безопасности для пассажиров и железнодорожников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Безопасная ситуация на железной дороге

Харьковская область

Участок железнодорожного сообщения Лозовая – Барвенково – Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. В этом направлении пассажирам рекомендуют воспользоваться организованным автобусным объездом, с обеспеченной стыковкой рейсов.

Запорожская область

В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации безопасности. Основным вариантом сообщения остаются автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем, организацию которых поддерживает гуманитарная миссия "Пролиска".

Пассажирам, следующим в направлении Синельниково или Запорожья, во время прибытия в Днепр рекомендуют следовать указаниям поездной бригады и работникам вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, следует внимательно следить за уведомлениями в приложении и объявлениями на станциях. При благоприятных условиях безопасности возможно точечное пропускание поездов, как это уже происходило ранее. В то же время, приоритет остается неизменным - безопасность пассажиров и железнодорожников.

Сумская область

Несмотря на обстрелы, железнодорожное сообщение в регионе не прекращается. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме, постоянно отслеживая ситуацию с безопасностью. В случае прямой угрозы со стороны беспилотников возможны вынужденные остановки поездов вблизи укрытий. Также сообщается о запуске нового, долгожданного сообщения для Сум - подробности будут объявлены впоследствии.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.