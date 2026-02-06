- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" сообщила об оперативном статусе движения поездов в ряде регионов
"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях по состоянию на 6 февраля. Из-за рисков безопасности на отдельных направлениях действуют автобусные объезды, усиленный мониторинг и дополнительные меры безопасности для пассажиров и железнодорожников.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Безопасная ситуация на железной дороге
- Харьковская область
Участок железнодорожного сообщения Лозовая – Барвенково – Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенного риска. В этом направлении пассажирам рекомендуют воспользоваться организованным автобусным объездом, с обеспеченной стыковкой рейсов.
- Запорожская область
В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации безопасности. Основным вариантом сообщения остаются автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем, организацию которых поддерживает гуманитарная миссия "Пролиска".
Пассажирам, следующим в направлении Синельниково или Запорожья, во время прибытия в Днепр рекомендуют следовать указаниям поездной бригады и работникам вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, следует внимательно следить за уведомлениями в приложении и объявлениями на станциях. При благоприятных условиях безопасности возможно точечное пропускание поездов, как это уже происходило ранее. В то же время, приоритет остается неизменным - безопасность пассажиров и железнодорожников.
- Сумская область
Несмотря на обстрелы, железнодорожное сообщение в регионе не прекращается. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме, постоянно отслеживая ситуацию с безопасностью. В случае прямой угрозы со стороны беспилотников возможны вынужденные остановки поездов вблизи укрытий. Также сообщается о запуске нового, долгожданного сообщения для Сум - подробности будут объявлены впоследствии.
Напомним, ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.