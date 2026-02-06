Запланована подія 2

"Укрзалізниця" повідомила про оперативний статус руху поїздів у низці регіонів

Зміни в русі поїздів 6 лютого / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях станом на 6 лютого. Через безпекові ризики на окремих напрямках діють автобусні об’їзди, посилений моніторинг та додаткові заходи безпеки для пасажирів і залізничників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Безпекова ситуація на залізниці

  • Харківська область

Ділянка залізничного сполучення Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. На цьому напрямку пасажирам рекомендують скористатися організованим автобусним об’їздом, із забезпеченим стикуванням рейсів.  

  • Запорізька область

 У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Наразі основним варіантом сполучення залишаються автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям, організацію яких підтримує гуманітарна місія "Проліска".

Пасажирам, які прямують у напрямку Синельникового або Запоріжжя, під час прибуття до Дніпра рекомендують дотримуватися вказівок поїзної бригади та працівників вокзалу. Тим, хто вирушає із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями на станціях. За сприятливих безпекових умов можливе точкове пропускання поїздів, як це вже відбувалося раніше. Водночас пріоритет залишається незмінним - безпека пасажирів і залізничників.  

  • Сумщина

Незважаючи на обстріли, залізничне сполучення в регіоні не припиняється. Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі, постійно відстежуючи безпекову ситуацію. У разі прямої загрози з боку безпілотників можливі вимушені зупинки поїздів поблизу укриттів. Також повідомляється про запуск нового, довгоочікуваного сполучення для Сум - подробиці буде оголошено згодом.

Нагадаємо, вночі 5 лютого російська армія масовано била безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. 

Автор:
Ольга Опенько