Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов 11 февраля

Укрзализныця
Поезда курсируют с задержками / Укрзалізниця

"Укрзализныця" продолжает обеспечивать перевозку с учетом ситуации безопасности в регионах. По состоянию на 11 февраля в отдельных областях действуют временные изменения организации движения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сумщина и Черниговщина

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные корректировки графиков.

  • Региональные поезда курсируют в/из Конотоп.
  • Пригородные — до/со станции Кролевец.
  • В Черниговской области временно приостановлено движение поездов сообщением Сновск — Бахмач и обратно.

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности.

Перевозка пассажиров в этом направлении осуществляется автобусными трансферами с обеспеченной стыковкой с поездами.

Запорожье

В регионе действует усиленный контроль обстановки безопасности. В зависимости от ситуации применяется либо пропуск поездов по маршруту, либо организация автобусных объездов. Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Вчера из-за новых протоколов безопасности в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Пассажиры смогут добраться до нужных городов с удобными пересадками и воспользоваться новым поездом Харьков – Сумы.

Автор:
Татьяна Гойденко