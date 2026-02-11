"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов 11 февраля

"Укрзализныця" продолжает обеспечивать перевозку с учетом ситуации безопасности в регионах. По состоянию на 11 февраля в отдельных областях действуют временные изменения организации движения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сумщина и Черниговщина

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные корректировки графиков.

Региональные поезда курсируют в/из Конотоп.

Пригородные — до/со станции Кролевец.

В Черниговской области временно приостановлено движение поездов сообщением Сновск — Бахмач и обратно.

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности.

Перевозка пассажиров в этом направлении осуществляется автобусными трансферами с обеспеченной стыковкой с поездами.

Запорожье

В регионе действует усиленный контроль обстановки безопасности. В зависимости от ситуации применяется либо пропуск поездов по маршруту, либо организация автобусных объездов. Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Вчера из-за новых протоколов безопасности в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Пассажиры смогут добраться до нужных городов с удобными пересадками и воспользоваться новым поездом Харьков – Сумы.