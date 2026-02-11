- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов 11 февраля
"Укрзализныця" продолжает обеспечивать перевозку с учетом ситуации безопасности в регионах. По состоянию на 11 февраля в отдельных областях действуют временные изменения организации движения.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".
Сумщина и Черниговщина
В пригородном и региональном сообщении возможны точечные корректировки графиков.
- Региональные поезда курсируют в/из Конотоп.
- Пригородные — до/со станции Кролевец.
- В Черниговской области временно приостановлено движение поездов сообщением Сновск — Бахмач и обратно.
Харьковщина
Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности.
Перевозка пассажиров в этом направлении осуществляется автобусными трансферами с обеспеченной стыковкой с поездами.
Запорожье
В регионе действует усиленный контроль обстановки безопасности. В зависимости от ситуации применяется либо пропуск поездов по маршруту, либо организация автобусных объездов. Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.
Вчера из-за новых протоколов безопасности в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Пассажиры смогут добраться до нужных городов с удобными пересадками и воспользоваться новым поездом Харьков – Сумы.