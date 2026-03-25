Как в самолетах: "Укрзализныця" рассматривает введение страхования пассажиров

"Укрзализныця" рассматривает введение страхования пассажиров по модели авиационных перевозок. Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзализныця" готова рассмотреть введение страхования пассажиров поездов по модели, подобной авиаперевозкам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Укрзализныця" открыта к предложениям разработать вместе со страховыми компаниями продукты по страхованию возможных опозданий.

"Мы в целом открыты, проработаем с рынком. Единственное что, обычно из любого страхового случая есть исключение, когда происходит форс-мажор. Поэтому здесь вопрос готовности страхового рынка принимать эти риски", - пояснил Перцовский.

Что касается цен на билеты, то, по его словам, до конца действия военного положения стоимость пассажирских билетов будет оставаться приемлемой и доступной для пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" усиливает   правила безопасности пассажиров в поездах, чтобы путешествия оставались предсказуемыми и безопасными даже в чрезвычайных ситуациях.

Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

Именно так на Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница "Укрзализныци". Встречный поезд, также направлявшийся к своей эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

А утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда:   один пассажир погиб .

Автор:
Светлана Манько