Як у літаках: "Укрзалізниця" розглядає запровадження страхування пасажирів

"Укрзалізниця" готова розглянути запровадження страхування пасажирів поїздів за моделлю, подібною до авіаперевезень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "Укрзалізниця" відкрита до пропозицій розробити разом зі страховими компаніями продукти щодо страхування можливих запізнень.

"Ми в цілому відкриті, пропрацюємо з ринком. Єдине що, зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор. Тому тут питання до готовності страхового ринку приймати ці ризики", – пояснив Перцовський.

Що стосується цін на квитки, то, за його словами, до кінця дії воєнного стану вартість пасажирських квитків залишатиметься прийнятною та доступною для пасажирів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” посилює правила безпеки пасажирів у поїздах, щоб подорожі залишалися передбачуваними та безпечними навіть у надзвичайних ситуаціях.

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку за найменшої необережності.

Саме так на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця "Укрзалізниці". Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм. Крім того, травм середньої тяжкості зазнав один із пасажирів.

А вранці 24 березня російська армія знову атакувала залізницю ну Харківській області. Дрон влучив у вагон приміського поїзда: один пасажир загинув.