На Одещині під час евакуації з поїзда загинула провідниця "Укрзалізниці" та постраждав пасажир

В Одеській області під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця "Укрзалізниці", її збив зустрічний потяг, ще один пасажир дістав травми.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Укрзалізниці".

Там нагадали, що у співпраці з військовими залізничники посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих дронів або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

"Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку за найменшої необережності", — підкреслили в "Укрзалізниці".

Саме так на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

Крім того, травм середньої тяжкості зазнав один із пасажирів. В "Укрзалізниці" додали, що вже почали "ретельне розслідування нещасного випадку" і пильнують за станом потерпілого.

Також пасажирів закликали неухильно дотримуватися правил висадки/посадки, зокрема не створювати тисняви та паніки, переконатися у відсутності зустрічних потягів, залишати габаритні речі на місцях, підтримувати дітей та інших пасажирів, які цього потребують.

"З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного", — додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 12 березня російська армія атакувала дроном територію залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.