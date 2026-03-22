Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Одещині під час евакуації з поїзда загинула провідниця "Укрзалізниці" та постраждав пасажир

Укрзалізниця
На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця та постраждав пасажир

В Одеській області під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця "Укрзалізниці", її збив зустрічний потяг, ще один пасажир дістав травми.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Укрзалізниці".

Там нагадали, що у співпраці з військовими залізничники посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих дронів або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда. 

"Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку за найменшої необережності", — підкреслили в "Укрзалізниці".

Саме так на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

Крім того, травм середньої тяжкості зазнав один із пасажирів. В "Укрзалізниці" додали, що вже почали "ретельне розслідування нещасного випадку" і пильнують за станом потерпілого.

Також пасажирів закликали неухильно дотримуватися правил висадки/посадки, зокрема не створювати тисняви та паніки, переконатися у відсутності зустрічних потягів, залишати габаритні речі на місцях, підтримувати дітей та інших пасажирів, які цього потребують.

"З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного", — додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 12 березня російська армія атакувала дроном територію залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції. 

Автор:
Світлана Манько