На Одещині два цивільні комерційні судна пошкоджені через удар Росії (ФОТО)

Внаслідок нічної атаки ударними дронами в Одеській області пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, постраждали двоє людей, їм надана медична допомога.

Кулеба розповів, що на момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри атаку, судна залишаються на плаву.

Також пошкоджено адміністративні будівлі порту. На території виникла пожежа, займання оперативно локалізували рятувальники.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Наразі на місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.

Кулеба наголосив, що це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 4 березня російський дрон поцілив у цивільне судно BULL під панамським прапором . Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу.