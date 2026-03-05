Запланована подія 2

Росіяни влучили дроном в іноземне судно біля порту Чорноморськ

судно BULL порт
У порту Чорноморська російський дрон влучив у панамське судно. t.me/odeskaODA

Російський дрон поцілив у цивільне судно ввечері 4 березня під панамським прапором BULL. Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила Адміністрація морських портів України

Цивільне судно прямувало до Босфорської протоки. Один член екіпажу отримав поранення під час атаки. 

Як пише Reuters, Україна відправляє близько 90% свого експорту через Чорноморськ. Останніми місяцями Росія атакує морські експортні артерії України, зокрема порти, які є ключовими для зовнішньої торгівлі та виживання воєнної економіки.

Нагадаємо, що у ніч на 3 березня російська армія вдарила дронами по портовій інфраструктурі Одеської області.

Автор:
Ольга Сич