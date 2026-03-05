Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россияне попали дроном в иностранное судно возле порта Черноморск

судно BULL порт
В порту Черноморска русский дрон попал в панамское судно. t.me/odeskaODA

Российский дрон попал в гражданское судно вечером 4 марта под панамским флагом BULL. Судно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали среди членов экипажа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Администрация морских портов Украины .

Гражданское судно направлялось в Босфорский пролив. Один член экипажа получил ранения во время атаки.

Как пишет Reuters, Украина отправляет около 90% своего экспорта через Черноморск. В последние месяцы Россия атакует морские экспортные артерии Украины, в том числе порты, которые являются ключевыми для внешней торговли и выживания военной экономики.

Напомним, что в ночь на 3 марта российская армия ударила дронами по портовой инфраструктуре Одесской области.

Автор:
Ольга Сичь