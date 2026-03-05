Россияне попали дроном в иностранное судно возле порта Черноморск

Российский дрон попал в гражданское судно вечером 4 марта под панамским флагом BULL. Судно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали среди членов экипажа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Администрация морских портов Украины .

Гражданское судно направлялось в Босфорский пролив. Один член экипажа получил ранения во время атаки.

Как пишет Reuters, Украина отправляет около 90% своего экспорта через Черноморск. В последние месяцы Россия атакует морские экспортные артерии Украины, в том числе порты, которые являются ключевыми для внешней торговли и выживания военной экономики.

Напомним, что в ночь на 3 марта российская армия ударила дронами по портовой инфраструктуре Одесской области.