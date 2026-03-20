В Одесской области два гражданских коммерческих судна повреждены из-за удара России (ФОТО)
В результате ночной атаки ударными дронами в Одесской области повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.
Кулеба рассказал, что на момент удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на атаку, суда остаются на плаву.
Также повреждены административные здания порта. На территории возник пожар, возгорание оперативно локализовали спасатели.
В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий.
Кулеба подчеркнул, что это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности.
Напомним, 4 марта российский дрон попал в гражданское судно BULL под панамским флагом. Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа.