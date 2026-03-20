В Одесской области два гражданских коммерческих судна повреждены из-за удара России (ФОТО)

В результате ночной атаки ударными дронами в Одесской области повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

Кулеба рассказал, что на момент удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на атаку, суда остаются на плаву.

Также повреждены административные здания порта. На территории возник пожар, возгорание оперативно локализовали спасатели.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Кулеба подчеркнул, что это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности.

Напомним, 4 марта российский дрон попал в гражданское судно BULL под панамским флагом. Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа.