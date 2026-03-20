Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесской области два гражданских коммерческих судна повреждены из-за удара России (ФОТО)

атака на судно
Россия повредила дронами гражданские суда / Министерство развития общин и территорий Украины

В результате ночной атаки ударными дронами в Одесской области повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

Фото 2 — В Одесской области два гражданских коммерческих судна повреждены из-за удара России (ФОТО)
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Кулеба рассказал, что на момент удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на атаку, суда остаются на плаву.

Также повреждены административные здания порта. На территории возник пожар, возгорание оперативно локализовали спасатели.

Фото 3 — В Одесской области два гражданских коммерческих судна повреждены из-за удара России (ФОТО)
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Кулеба подчеркнул, что это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности.

Напомним, 4 марта российский дрон попал в гражданское судно BULL под панамским флагом. Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа.

Автор:
Светлана Манько